Мама похищенной и убитой школьницы из села Бокино в Тамбовской области уверена, что преступников, расправившихся с ее дочерью, было несколько

Татьяна не верит в официальные выводы следствия Фото: Подслушано в Тамбове

Мама 13-летней школьницы из села Бокино, над которой весной этого года совершили сексуальное насилие и убили, выступила в соцсетях с видеообращением, в котором указывает на допущенные, по ее мнению ошибки следствия и просит направить дело на доследование.

- Меня зовут Татьяна. В этом году в нашей семье произошла большая трагедия, похитили нашу 13-летнюю девочку. 7 марта похитили, 11 марта ее нашли закопанной в лесу, - говорит женщина. - Я хочу рассказать о том, что происходит сейчас на самом деле. Следствие установило причастность к преступлению только одного человека, если его можно назвать человеком…Прошло уже два судебных заседания. 10 декабря было второе, на нем мы с представителем подали ходатайство о том, чтобы суд передал дело обратно на доследование. Потому что следствие отработало спустя рукава. Такое резонансное дело, особо тяжкое преступление, похитили малолетнюю девочку, совершили в отношении нее сексуальное насилие, жестоко избили и убили. Каждую секунду я представляю, что пришлось пережить ребенку. Сколько боли, сколько страха, унижения…За что? А следствие пустило мне и обществу пыль в глаза. Поймали одного, и успокоились. А кто остальных будет искать? Есть свидетели, которые говорят о том, что 7 марта в машине было несколько человек, но следствие не реагирует на это. В деле одни нестыковки. Экспертизы друг другу противоречат. Исчезли улики. Детализация звонков обвиняемого доказывает то, что была группа лиц. Да даже он сам, в своих последних показаниях говорит о том, что это была группа. Но следствию опять неинтересно это. Даже дату смерти не смогли определить. Руководство СУ СКР по Тамбовской области мне ответило, что дата смерти нужна вам, родителям, а им она не важна. В самом начале следствия указали улицу, на которой похитили Лизу, в нашем поселке несуществующей. И на мой вопрос: «Откуда вы взяли эту улицу?», начальник отдела мне ответил: «Просто следователь в вашем селе не живет, улиц не знает, произошла техническая ошибка, людям свойственно ошибаться, ничего страшного». Как ничего страшного? Это же место преступления. Даже это не смогли установить. Не было установлено ни время, ни место, ни способ совершения преступления. Сам собой напрашивается вывод, что полиция виновных не искала, следователь – не расследовал, его руководитель – не контролировал, а прокурор дело просто не читал. Не вменили обвиняемому ни похищение человека, ни то, что убийство было совершено с особой жестокостью, зато оформили ему аж две явки с повинной, хотя когда его задержали сотрудники полиции, он вину свою отрицал, постоянно меняя показания, а в итоге показал, где закопал тело. На данный момент он снова отрицает свою причастность к преступлению. Вопросов очень много! У меня забрали все, все будущее, всю надежду, всю гордость. У меня не будет никогда внуков, у меня остался сын-инвалид. Должны быть пойманы и наказаны все, кто причастен. Безнаказанность, она же порождает новые преступления. У всех есть дети. И чей будет следующий ребенок в той или иной яме, тоже никто не знает, и не дай бог никому такого…

В СУ СКР по Тамбовской области версию мамы убитой девочки опровергают.

- Расследование данного уголовного дела завершено и в конце ноября оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Родственники погибшей школьницы считают, что 36-летний Липатов совершал преступления не один, однако следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих совершение преступлений именно им одним. Версия о совершении данных преступлений группой лиц полностью опровергнута выводами экспертиз и показаниями свидетелей. Квалификация содеянного злоумышленником давалась в соответствии с требованиями постановления Пленума Верховного Суда РФ, согласно которым в данном случае дополнительной квалификации по ст. 126 УК РФ «Похищение человека» не требуется. Руководством и сотрудниками следственного управления неоднократно осуществлялся личный прием мамы погибшей девочки, в рамках которых ей подробно разъяснялись все выводы следствия.