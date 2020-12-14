Воронежские перевозчики приобрели в 2020 году почти сто автобусов большого класса

.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, федеральный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Владимир Афонский обсудили основные направления совершенствования дорожно-транспортной системы в регионе.

Рабочая встреча состоялась в Парламентском центре.

Как отметил Владимир Афонский после ознакомления с ходом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Воронежской области, все конкурсные процедуры в его рамках были проведены вовремя. Деньги расходуются в строгом соответствии с планами. Он также подчеркнул важность того, что подрядчики заключают контракты в регионе на пять лет – таким образом, они не только обеспечивает полную подготовку и реализацию проектов строительства и реконструкции дорог, но и их гарантийный ремонт в течение всего этого срока.

– Это очень радует, поскольку жители региона могут быть уверены в качестве проведенных работ в долгосрочной перспективе, – отметил он.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в себя региональные проекты «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Коммуникации между центрами экономического роста».

В Воронежской области до конца года будет обновлено более 300 км дорог. Причем на большинстве объектов работы были завершены досрочно.

– Контроль всех объектов на всех этапах, начиная с подготовки планов, проектной документации, прихода денежных средств и заканчивая ходом исполнения работ, выполняют мониторинговые группы, куда входят активные граждане, представители общественности, органов власти, что позволяет добиваться максимальной эффективности в реализации поставленных нацпроектом задач, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Также в рамках встречи был обсужден проект комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, которая также разработана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

– Важно, чтобы эта программа реализовывалась эффективно, поскольку от этого зависит не только комфорт передвижения граждан, но и экологическая обстановка, удобство для маломобильных групп населения и в целом качество жизни в мегаполисах, – подчеркнул Владимир Афонский.

Так, в Воронеже за 2020 год приобретено 94 автобуса большого класса (на льготных условиях в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 82 единицы). Обновились и автобусы среднего класса – 46 единиц и малого класса – 60 единиц.

Это должно закрыть существенную часть потребностей областного центра в новом и комфортабельном общественном транспорте, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.