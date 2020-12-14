Стала известна программа VIII Воронежского открытого медиафорума

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Организаторы рассказали, какие мероприятия войдут в программу VIII Воронежского открытого медиафорума и кто из экспертов на нем выступит. В этом году мероприятие пройдет 16-18 декабря в онлайн-формате. На самой крупной медиаплощадке Черноземья соберутся журналисты, блогеры, администраторы сообществ в соцсетях.

В этом году программа обещает быть уникальной и насыщенной. Приглашенные эксперты поделятся знаниями о медиатрендах, алгоритмах TikTok, системном фактчекинге, influence-маркетинге. Также поговорят о том, как не «выгореть» профессионально и научиться мыслить мультимедийно.

Трансляция мастер-классов и тренингов будет вестись на официальном сайте медиафорума. Все они, несмотря на уникальность, объединятся ключевой темой мероприятия – «СМИ на новом этапе развития: мультимедийность, технологии и профессионализм».

Ведущие эксперты медиаиндустрии в течение трех дней обсудят с участниками вопросы развития региональных СМИ и придут к решению – какие мотивации помогут найти в себе способности адаптироваться к новым непростым условиям работы. По желанию, можно получать от организаторов уведомления и анонсы мероприятий форума. Для этого необходимо зарегистрироваться здесь (https://mediaforumvrn.timepad.ru/event/1498143/ ).

Задать вопросы спикеру и общаться с другими участниками лучше всего через программу Zoom, установленную на компьютере. Войти в трансляцию необходимо через ссылку https://mediaforum36.ru/program , которая появится в программе медиафорума за день до начала мероприятия.

В программе медиафорума:

В первый день работы, в среду, 16 декабря участники обсудят мультимедийные проекты и актуальные на современном рынке медиатренды. Также тьютеры расскажут, какой информацией привлечь аудиторию в TikTok, и как эффективно вести переговоры.

Среди спикеров – публицист, радиоведущий, «старейший автоблоГГер Рунета» Сергей Стиллавин, TikTok-продюсер, CEO NÉRPA agency Ренат Янбеков и бизнес-тренер, многократный чемпион России по управленческой борьбе Константин Смирнов.

Полное расписание на 16 декабря можно найти здесь https://mediaforum36.ru/program .

В четверг, 17 декабря участники обсудят взаимодействие журналистов с пресс-службами органов власти.

Медиатренер, медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный расскажет, как видят тот или иной инфоповод журналисты, читатели и сотрудники пресс-служб.

О трендах influence-маркетинга 2021 поговорит управляющий директор Tagger Media в России и СНГ Николай Батрак.

Как профессионально не сгореть на работе, поделится карьерный консультант, бизнес-тренер, профориентолог Татьяна Панкратова.

Полное расписание на 17 декабря можно найти здесь https://mediaforum36.ru/program .

В пятницу, 18 декабря участники перейдут к обсуждению Telegram-пространства и его возможностей. А также придут к выводам, что позволит региональное СМИ вывести на федеральный уровень.

Среди экспертов – автор сети информационно-аналитических telegram-каналов «Политджойстик» Марат Баширов, заведующий центром медиапрактик ИКМ НИУ ВШЭ Глеб Черкасов и директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler Group Анна Иванова.

Полное расписание на 17 декабря можно найти здесь https://mediaforum36.ru/program .

В этот же день объявят победителей областного конкурса журналистов. Имена медийных мастеров назовут на церемонии закрытия. Произойдет это в завершение форума – в 17:40.

Подробности можно получить, перейдя на официальный сайт мероприятия – mediaforum36.ru. https://mediaforum36.ru/ Или позвонив организаторам по телефону – +7 (473) 210-05-36.