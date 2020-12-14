В конце декабря в Воронежской области откроют еще один дом-интернат нового типа для пожилых и инвалидов

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В Воронеже подвели итоги реализации проекта «Старшее поколение» в 2020 году.

В заседании общественного совета проекта «Старшее поколение» приняли участие заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам, руководитель региональной общественной приемной партии Марина Андрейчук и заместитель председателя думского Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Елена Губина.

Провел заседание региональный координатор проекта «Старшее поколение», управляющий отделением ПФР РФ по Воронежской области Александр Меркулов. Он отметил, что, несмотря на пандемию, проект приносил ощутимую пользу старшему поколению.

Так, в 2020 году Воронежская область вошла в число пилотных субъектов РФ по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Из федерального бюджета были выделены средства, за счет которых приобретено оборудование и инвентарь для «Школы ухода», где навыкам ухода за тяжелобольными обучают близких и родственников пожилых людей. До конца 2022 года система долговременного ухода должна заработать во всех соцучреждениях региона.

Кроме того, в конце декабря будет сдан в эксплуатацию восьмой дом-интернат нового типа в селе Ярки Новохопёрского района. Строительство таких объектов в Воронежской области ведется с 2011 года.

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Среди важных составляющих работы по поддержке пожилых граждан была названа деятельность волонтерских центров. В частности, волонтерский центр, который начал работать с 25 марта этого года на базе приемной партии «Единая Россия», поступило более 15 тысяч обращений. Основная категория заявителей, с которыми работают волонтеры, это люди в возрасте старше 65 лет. В первую волну пандемии коронавирусной инфекции к работе волонтерского центра активно привлекались также «Серебряные волонтеры». С октября центр объединился с волонтерами ОНФ в единый волонтерский центр «Мы вместе». На сегодняшний день в центре состоит 701 волонтер, из них 169 — это студенты-медики, работающие в учреждениях здравоохранения.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, в нынешних реалиях особенно важно оперативно откликаться на запросы, которые поступают к депутатам от пожилых граждан. Все заявления от жителей региона специалисты приемной принимают в дистанционном режиме. Марина Андрейчук рассказала, в 2020 году в приемную обратилось более 2,5 тысяч людей старшего возраста — это 25% от всех обращений. Из них 126 человек — это люди в возрасте старше 90 лет.

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— На самом деле здорово, что в нашей области люди такого возраста занимают активную жизненную позицию, обращаются и решают вопросы, связанные не только непосредственно с ними, но еще и хотят помогать другим в вопросах ЖКХ, здравоохранения, социальной поддержки, — подчеркнула Марина Андрейчук. — Забота о старшем поколении — это наша обязанность и наш долг перед людьми, которые очень много сделали для нашей страны. Среди тех, кто обращается в общественные приемные, очень много и ветеранов, и тружеников тыла, и все обращения специалисты рассматривают оперативно, тщательно и с желанием оказать всестороннюю помощь даже зачастую не только в рамках того обращения, которое они получили.

В ходе заседания также подвели итоги творческих конкурсов для пожилых людей, которые проводил воронежский Центр серебряного волонтерства. Директор центра Татьяна Смирнова, рассказала, что в условиях пандемии конкурсы прошли в социальных сетях. Из 120 участников жюри и жители региона выбрали 25 победителей в различных номинациях. Участники заседания по видеосвязи пообщались с самой пожилой участницей конкурса Марией Ивановной Романовской из Бобровского района.

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Помощь в проведении конкурса Центру оказала депутат Воронежской областной Думы Елена Губина. Татьяна Смирнова вручила Елене Губиной Благодарственное письмо Центра серебряного волонтерства региона.

— Этот год дался пожилым людям особенно нелегко, поэтому внимание для них важно и ценно. В нашем конкурсе участвовали пожилые люди из всех районов Воронежской области и города Воронежа. Они записывали видео, общались, находили новых друзей и с нетерпением ждали оценок, — сказала Елена Губина.

По завершении заседания парламентарий отправилась с подарком к одной из победительниц конкурса, проживающей в Воронеже, чтобы вручить его лично.