Тамбовэнерго поблагодарили за помощь в оперативном восстановлении электроснабжения

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В адрес заместителя генерального директора «Россети Центр» - директора филиала «Тамбовэнерго» Николая Богомолова поступила благодарность от администрации Селезнёвского сельского совета Тамбовского района Тамбовской области за оказание помощи в оперативном восстановлении электроснабжения инвалиду Владимиру Васильевичу Енгалычеву, пострадавшему в результате пожара.

«Тамбовэнерго – социально ориентированная компания, которая старается заботиться о людях с особыми потребностями, создавая им комфортные условия жизни. Энергетики всегда готовы оказать посильную помощь и поддержку», - отметил заместитель генерального директора «Россети Центр» – директор филиала «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

Тамбовэнерго напоминает потребителям: информацию по всем услугам Россети Центр можно получить по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-220-0-220. Обращения по отсутствию и нарушению качества электроэнергии, сообщения о хищении электроэнергии и оборудования принимаются 24 часа в сутки. По остальным вопросам, включая обращения по частым отключениям электроэнергии, следует обращаться на портал «Светлая страна». С информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно самостоятельно ознакомиться на корпоративном сайте компании www.mrsk-1.ru в разделе «Графики отключения и строительства – Получить информацию об отключении».