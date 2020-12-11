Николай Богомолов: От инициативы каждого студента зависит цифровое будущее энергетики страны

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Студент Тамбовского государственного технического университета и сотрудник филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Сергей Уваров стал финалистом конкурса выпускных квалификационных работ студентов по тематикам цифровой трансформации в электросетевом комплексе. В конкурсе приняли участие студенты 16 высших учебных заведений Центрального и Приволжского федеральных округов. Всего было заявлено 44 работы и только 10 конкурсантов прошли в финал.

«Темой конкурсной работы я выбрал «Повышение надежности функционирования распределительных сетей 6-10 кВ», так как в настоящее время идет активное внедрение цифровых технологий и реализация концепции цифровой трансформации всего электросетевого комплекса России», - поделился финалист конкурса Сергей Уваров.

Конкурс проводился «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках реализации информационного курса для ВУЗов «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе» с целью выявления и привлечения талантливых молодых специалистов и развития инициативы студентов в области научно-исследовательских работ. В рамках информационного курса студенты узнали из «первых уст» специфику функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе. Подробно разобрали основные направления цифровизации и применяемые технологии, получили представление об управлении процессами и цифровыми данными в электроэнергетике.

«Конкурс выпускных квалификационных работ способствует развитию профессиональных компетентностей выпускников, совершенствованию профессионально значимых личностных качеств будущих энергетиков, созданию условий для профессионального становления и творческой самореализации студентов. Привлекая к участию в подобных конкурсах студентов Тамбовской области, Тамбовэнерго способствует генерации новых прогрессивных идей, которые, в свою очередь, позитивно повлияют на развитие цифрового будущего энергетики страны», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.