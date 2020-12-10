Родные люди

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Проходят через тайгу и сопки, преодолевают реки и горы, оставляя за собой нефтепроводы, по которым от месторождений к НПЗ и дальше, в морские порты, бежит черное золото и его производные - дизель и бензин. Сотрудники ООО«Транснефть-ТСД» Александр и Оксана Белых встретились на этом пути, чтобы дальше идти вместе.

Счастье быть вместе

Так шагал по стране и Александр Белых, в то время - сотрудник предприятия «Транснефтьстрой». На счету строителя магистралей числился масштабный проект - нефтепроводы «Восточная Сибирь - Тихий океан», когда в его жизни произошло знаковое событие, круто изменившее судьбу - конечно, в лучшую сторону. Восемь лет назад, прибыв по работе в Коломну, Александр встретил свою будущую жену. Едва увидел, сразу почувствовал: мой человек! А узнав поближе, в этом убедился. Познакомившись в Подмосковье, за эти годы пара успела пожить и поработать в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Самарской, Ростовской областях. «Жена декабриста», как шутя называет Оксану Александр, тоже трудилась в производственно-техническом отделе «Транснефтьстроя» инженером.

Где-то между Ростовом и Нижним Новгородом, в станице Мешковская Ростовской области, супругов Белых в 2015 году застала новость о ликвидации предприятия - на смену «Транснефтьстрою» пришла Трубопроводная строительная дирекция, куда они и перевелись. С тех пор ведущий специалист Александр Белых прошел путь по карьерной лестнице до заместителя начальника штаба №27. На его плечах лежит много обязанностей: от контроля за подготовкой подрядных организаций и ведением строительно-монтажных работ до ввода объекта в эксплуатацию.

- Наш штаб контролирует строительство объектов от Самары почти до границы с Белоруссией, - говорит Александр Николаевич. - На этой огромной территории мы ведем нефтепроводы и нефтепродуктопроводы разного диаметра - от 500 до 1200 мм.

Чтобы держать стройку под неусыпным контролем, Александр Белых в штабе не засиживается. Периодически приходится колесить по дорогам и воздушным трассам регионов то на автомобиле, то на вертолете. Зная, что, вернувшись, увидит жену.

- Не понимаю супругов, которым нравится отдыхать друг от друга. Мне комфортно работать, зная, что рядом трудится Оксана, - признается Александр Белых. - Заскочишь, попьешь чайку, поговоришь с родным человеком, и на сердце веселее. Не каждому так везет!

Дальше - втроем

Оксана Белых в ООО«Транснефть-ТСД» работает диспетчером - ведет делопроизводство: регистрирует входящую и исходящую корреспонденцию, формирует архив с проектной документацией - словом, все производственные бумаги на ней. Но в течение двух лет Александру приходилось обходиться без семейных «пятиминуток» - Оксана пребывала в декретном отпуске с сынишкой. Семья уже пять лет живет и трудится в Мичуринске, на одном месте, без переездов. Сейчас Матвею идет третий год, но его мама и папа не убирают чемоданы слишком далеко.

- Если Родина пошлет на стройку в другой регион, ничего страшного - такая у нас работа, - смеется Оксана Владимировна. - Контракты, которые держат нас в Мичуринске, продлены до 2025 года. Но если потребуется ехать дальше - поедем вместе.

А пока Белых путешествуют только в отпуске - ездят на море и, конечно, в родной для обоих Омск, где живут родители. Матвей, несмотря на юный возраст, уже проявляет склонность к технике - разбирает машинки отвертками, раскручивает «шуюпы». Глядишь, и он со временем примкнет к династии строителей нефтепроводов. Строек хватит на всех!

СПАРВКА

Белых Александр Николаевич - заместитель начальника штаба строительства №27 строительного управления №7.

Белых Оксана Владимировна - диспетчер штаба строительства №27 строительного управления №7.

Общий стаж работы в системе организаций «Транснефть» - 16 лет, из них в ТСД - 9 лет.

Анна ФЕДОРОВА.