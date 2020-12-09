«Нас расселяют за 5 километров друг от друга»

В вопросе расселения суд встал на сторону мэрии Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

77-летняя Раиса Борисова и ее сын Олег Плужников, имеющий 1-ю группу инвалидности, остались без крыши над головой в январе 2018 года, когда в их доме на ул. К. Маркса, 34 из-за большого количества снега провалилась крыша. Здание признали аварийным еще в 2015 году, жильцов при этом обязали за свой счет снести строение, но этого не потребовалось – все разрушилось само собой.

Новое жилье люди получают взамен развалившегося дома на ул. К. Маркса Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Людям, а аварийном доме было 10 квартир, начали подыскивать временное жилье. Раиса Борисова и ее сын Олег занимали в доме две отдельные квартиры по договору социального найма. Пожилая женщина тоже инвалид, но при этом находила в себе силы ухаживать за страшим сыном, который тоже имеет группу и передвигается только с помощью костылей. Мать ходила для него в магазин, готовила, помогала с домашним хозяйством. Рассмотрев несколько вариантов временного переселения, жильцы отказались от вариантов на Моршанском шоссе, ул. Бригадной, и в итоге остановились на предложении переехать в дом, относящийся к маневренному жилому фонду на ул. Гастелло, 109А. Сейчас Раиса Николаевна и ее сын занимают два отдельных помещения, но, как и прежде живут рядом. Правда только до апреля 2021 года, именно тогда у них закончится право занимать комнаты в доме на ул. Гастелло.

- В конце 2019 года нам предложили варианты переселения на постоянное место жительства, - рассказывает Раиса Борисова. – Мне, вместе с младшим сыном и его семьей предстояло переехать на ул. Мичуринскую, 335В, в двухкомнатную квартиру, а Олегу, в бывшей квартире которого были прописаны двое детей (они не планируют с ним жить), давали «однушку» на ул. Запрудной, 10.

Бывшие жители центральной части города не очень хорошо были знакомы с районом, куда их планировали переселить. Олег Алексеевич воспользовался интернетом, чтобы понять, где им дают квартиры. Тогда и стало понятно, что оба дома находятся, что называется, на «конце географии». У передвигающегося на костылях инвалида даже не будет возможности выезжать из дома, здесь не ходит общественный транспорт, соответственно и мать не сможет приезжать к нему на помощь.

- Получается, что нас расселяют примерно за 5 километров друг от друга. Мы от такого варианта отказались и попросили подыскать жилье в одном доме или хотя бы в шаговой доступности, - продолжает Раиса Николаевна. – А на время этих поисков хотели остаться там, где живем сейчас, здесь мы хотя бы рядом.

По словам пенсионерки, в начале марта этого года ей позвонили из жилищного комитета администрации города и попросили прийти, чтобы якобы подписать согласие на продление проживания в маневренном жилом фонде.

- Я думала, что подписываю бумаги, чтобы остаться на ул. Гастелло, - говорит Раиса Борисова. – Еще сама же и попросила, чтобы дали расписаться заодно и за сына, чтоб ему на костылях сюда не ходить. А уже потом выяснилось, что я подмахнула согласие на квартиры, которые нам предлагали раньше, хотя делать этого даже не собиралась.

В администрации города эти слова жильцов опровергают, говорят, что женщину приглашали в отдел по оформлению прав оформлению прав на муниципальное жилье и новых форм управления жилищным фондом. А здесь не занимаются вопросами предоставления жилья из маневренного фонда и продлением сроков проживания в нём. Следовательно, предоставить ей на подпись такие документы не могли. По данным мэрии, жильцы вообще не дали «добро» на новые квартиры.

- Согласия на вселения в предложенные квартиры также от Олега Плужникова и Раисы Борисовой получены не были, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - В связи с чем, в настоящее время вопрос их переселения решается в судебном порядке.

Несмотря на отказ жильцов, в марте администрация города Тамбова издает постановление о переселении семьи в квартиры на ул. Запрудной и Мичуринской и требует от жильцов заключить с МКУ «Долговой центр» договор социального найма этого жилья. А получив отказ, мэрия обратилась с иском в суд.

- Мы попытались объяснить ситуацию, что не можем жить так далеко друг от друга, а вариант, чтобы Олег переехал ко мне, тоже не подходит, в мою квартиру переедет сын с семьей и ребенком.

Да и 54-летний мужчина не горит желанием жить в квартире вместе с матерью, у Олега Алексеевича, несмотря на инвалидность, есть своя личная жизнь. Периодически нуждаясь в посторонней помощи он говорит, что все-таки привык жить один. Ситуация осложняется тем, что в ближайшее время мужчине планируют сделать серьезную операцию на позвоночнике.

- Сейчас я жду, когда подойдет моя очередь на госпитализацию, - объясняет Олег Алексеевич. – Меня уже предупредили, что после операции ходить я не смогу около полугода, рассчитывал, что за мной это время поухаживает мама. А добраться от нее до меня можно будет только на такси. Конечно, это не наездишься…Для меня даже неважно, где были бы квартиры, на севере, на окраине, район не принципиален, главное, чтобы мы как и раньше жили рядом.

Все это Раиса Николаевна и ее сын объясняли в суде. Олег Плужников рассказал и о том, что лично согласия на получение квартиры не подписывал, поэтому документ не может считаться подлинным, но это во внимание не приняли.

- В обоснование исковых требований администрации города Тамбова указано, что предоставляемое жилье отвечает всем установленным законодательством требованиям для переселения, - говорится в документах Ленинского районного суда города Тамбова. – Однако ответчики в добровольном порядке отказываются освободить занимаемое ими помещение и заключить договор социального найма.

В суде доводы администрации о том, что жилье переселенцам предоставляют именно такое, как того требует закон, подтвердились.

- Оно находится в черте города Тамбова, является благоустроенным, расположено во вновь возведенном и введенном в эксплуатацию жилом доме, - говорится в судебном решении. – При разрешении вопросов о предоставлении гражданам жилого помещения по договору социального найма взамен занимаемому аварийному помещению законодательство не возлагает на органы местного самоуправления обязанность учитывать семейные и жизненные обстоятельства нанимателя.

На этом основании суд принял решение удовлетворить иски администрации города Тамбова к Раисе Борисовой и Олегу Плужникову, которая требует переселения пенсионерки и ее сына в новые квартиры.

- Оба эти решения мы обжалуем в областном суде, - говорит Раиса Борисова. – Если и здесь нам не пойдут навстречу, готовы дойти до Верховного.

В мэрии объясняют, что не могут удовлетворить пожелания бывших обитателей аварийного дома.

- Учитывая, что Олег Плужников передвигается с помощью костылей, а в доме 335В по улице Мичуринской муниципальные однокомнатные квартиры расположены на 5 этаже, жилые помещения здесь ему предоставлены не были. Мужчине предложили переселение по договору социального найма в однокомнатную квартиру по адресу: пр. Запрудный, д. 10, кв. 183 общей площадью 34 кв.м в дом с лифтом.

С другой стороны, не нашлось подходящей по метражу квартиры в доме на Запрудном проезде и для Раисы Николаевны. Поэтому, объясняют в горадминистрации, предоставить матери и сыну другое жильё невозможно.