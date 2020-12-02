Сбер до 2023 года планирует увеличить рентабельность капитала больше чем на 17%

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Топ-менеджеры Сбера представили стратегию компании на ближайшие три года во время Investor Day. Поставлены ключевые финансовые цели: рентабельность капитала (ROE) должна быть больше 17%, среднегодовой рост нефинансового бизнеса - превысить 100%, а достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) - перерасти 12,5%. При этом планируется, что уровень дивидендных выплат составит 50%.

- Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель - Экосистему, - отметил Герман Греф, президент, председатель правления ПАО Сбербанк.

Почти все финансовые продукты переведены в цифровой формат

Сбер благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы за прошедшие три года сделал свои сервисы передовыми в мире. К 2020 году компания не только сохранила лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка России, но и расширила свое присутствие за его пределами.

Сбер запустил современную облачную платформу Platform V и сам создает уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, деваи сы). Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Продвинутая система риск-менеджмента помогла быстро среагировать на пандемию, что помогло выполнить обещания и выплатить более триллиона рублей дивидендов за три года.

Одна из главных целей Стратегии 2023 Сбера - войти в пятерку или даже тройку лучших компаний на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создать фундамент для последующего лидерства в этой индустрии.

Анатолий Попов, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», отметил, что сегодня благодаря искусственному интеллекту более 25% кредитов малому бизнесу одобряются от 3 минут, а длительность рублевых В2В-расчетов в платежной системе Сбера сокращена до секунды.

Почти все финансовые продукты переведены в цифровой формат. Более 40 небанковских сервисов для ведения бизнеса теперь доступны для клиентов. Около 250 тысяч самозанятых зарегистрировали бизнес через платформу «Свое дело». К 2023-му году каждый третий новый клиент будет приходить через знакомство с нефинансовыми сервисами, ожидается рост корпоративного кредитного портфеля на 15%, а доход от трейдинговой онлайн-платформой Sberbank Markets покажет двукратный рост, ею к 2023 году воспользуются более 40% крупнейших клиентов и финансовых институтов.

Ожидается большой прирост по брокерским счетам и открытым ПИФам

О планах стратегии B2C рассказали руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев и руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова. Уже сейчас 97% заявок на кредиты рассматриваются в полностью автоматизированном режиме всего за 90 секунд. В 2023 году у мобильного приложения СберБанк Онлайн будет более 75 млн ежемесячных активных пользователей, а в digital-каналах Сбера будет совершаться не менее 65% продаж.

За последние три года операционный доход увеличился на 57% - до 121 миллиарда рублей. Сегодня Сбер выбирают 19 миллионов клиентов по страхованию жизни и более 7 миллионов — по рисковому страхованию, а 9 миллионов клиентов доверили свои договоры обязательного пенсионного страхования, 1,7 миллион россиян формируют вместе со Сбером негосударственную пенсию.

К 2023 году ожидается, что в структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% процента, а самые высокие темпы роста ожидаются по брокерским счетам и открытым ПИФам — 14–17% в год. До 2023 года в структуре безналичных сбережений клиентов Сбера доля инвестиций вырастет с 13 до 23%. Рынок управления пенсионными накоплениями к 2023 году составит 6 триллионов рублей. В 2023 году Сбер видит себя в рисковом страховании с двузначной долей рынка, что принесет ему более 100 миллиардов рублей операционного дохода. Таким образом, совокупный операционный доход от инвестиционных и рисковых страховых продуктов составит более 200 млрд рублей — 8% общего операционного дохода Сбера.

Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркета, рассказал, что пока рынок доставки продуктов в России находится на начальном этапе своего развития и поэтому имеет огромный потенциал. Хотя оборот сервиса уже в III квартале 2020 года превысил 4,6 миллиарда рублей. В следующем году Сбер выпустит собственный универсальный кросс-категорийный маркетплейс.

В заключении Александр Сысоев, основатель 2GIS, компании присоединившейся к экосистеме Сбера в августе 2020 года, подчеркнул, что за последние семь лет общее число пользователей сервиса в России выросло в четыре раза, а аудитория его мобильного приложения — в 11 раз. Выручка основной компании 2ГИС за 2019 год составляет более 4 млрд рублей по МСФО, а маржинальность бизнеса по EBITDA — 25%.

Запись трансляции Investor Day доступна всем желающим.