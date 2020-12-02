Депутаты Воронежской облдумы будут на постоянной основе оказывать помощь фронтовикам в своих округах

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Такое решение поддержал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов в ходе стартовавшей декады приемов, приуроченной к 19-летию партии «Единая Россия».

В рамках декады приемов намечено более 150 мероприятий, которые пройдут во всех районах области.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов в режиме ВКС провел оперативное совещание с представителями 30 местных партийных приемных. На встрече обсудили готовность партийцев оперативно решать вопросы, с которыми жители Воронежской области обращаются в дистанционном формате. Владимир Нетёсов поздравил всех участников видеоконференции с Днем рождения партии и отметил необходимость адресного подхода к решению каждой возникающей проблемы. Особенно он попросил обратить внимание на пожилых, одиноких и маломобильных граждан, которые находятся в вынужденной изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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– Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, депутатская работа с обращениями граждан не прекращается. Парламентарии продолжают работу с ними как в Воронежской областной Думе, так и в избирательных округах. Конечно, какие-то моменты при новом формате работы приходится корректировать в ручном режиме, более жестко контролировать. Но мы видим, что изменение формата работы не повлияло на главное – люди открыто обращаются к своим депутатам, потому что уверены в их помощи, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Затем Владимир Нетёсов провел личный прием граждан. Первый видеозвонок поступил от Елены Степановой, которая является организатором социального проекта «Опора рядом» на базе Областного реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». Заявительница вместе с другими добровольцами организовала прием от населения неиспользуемых технических средств реабилитации. Эти коляски, ходунки, опоры, костыли выдаются в безвозмездную аренду всем нуждающимся детям-инвалидам. Вот только хранить средства реабилитации практически негде. Помещение, отданное им под склад, нуждается в срочном ремонте.

Владимир Нетёсов принял решение о выделении денежных средств, необходимых для проведения ремонтных работ.

Еще одно видеообращение поступило от Ангелины Акатовой – специалиста по работе с молодежью Ресурсного центра поддержки добровольчества в Воронежской области. Она попросила у Владимира Нетёсова и депутатов регионального парламента содействия в волонтерской работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Добровольцы вышли с инициативой в каждом избирательном округе закрепить парламентариев за участниками и инвалидами войны для оказания помощи в решении социально-бытовых вопросов. Всего в нашем регионе сегодня проживает 994 фронтовика.

Владимир Нетёсов охотно поддержал инициативу добровольцев.

– Наш главный приоритет – это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Тем более, если речь идет о людях, которые ценой невероятных усилий отстояли свободу и независимость нашей страны и сохранили мир для будущих поколений, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы.

Он также отметил, что в декабрьской декаде приемов, приуроченных ко Дню рождении партии, примут участие депутаты-единороссы всех уровней, также к решению проблем жителей области будут привлечены специалисты профильных департаментов областного правительства и федеральных структур исполнительных органов власти.

Руководитель региональной общественной партийной приемной, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук в свою очередь добавила, что в рамках декады приемов намечено более 150 мероприятий, которые пройдут во всех районах области.

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– Каждый день в рамках декады приемов будет иметь свою смысловую нагрузку. Например, день решения вопросов ЖКХ или день по вопросам здравоохранения. Отдельно будем рассматривать проблемы, связанные с социальной защитой населения. Но главная особенность – все приемы будут проходить в дистанционном формате. Если жители отдаленных населенных пунктов будут испытывать сложности с интернет-связью, достаточно будет просто позвонить в любую из партийных приемных и специалисты обязательно дадут ответ на любой вопрос, – рассказала Марина Андрейчук.

По завершению дистанционного приема граждан состоялась церемония награждения самых активных представителей Добровольческого движения. Благодарность регионального парламента председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вручил волонтерам Валерии Васильченко, Юрию Свириденко и Денису Саврасову. Все ребята выступили организаторами и участниками акции взаимопомощи «#МыВместе» и движения «Волонтеры Победы».