Бережливые технологии – в помощь производству

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Для решения этих проблем и был создан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он нацелен на поддержку компаний, нуждающихся в наращивании необходимых компетенций для развития производственной культуры. Российские предприятия благодаря участию в проекте получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки.

О том, как на Тамбовщине реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», рассказывает и.о. заместителя главы администрации области Сергей Юхачев.

Сергей Петрович, когда в нашем регионе началась реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»? Почему область стала одним из пилотных регионов?

- В Тамбовской области всегда уделялось серьезное внимание повышению производительности труда. Поэтому решение участвовать в отборе Минэкономразвития и войти в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» было логичным. Помочь предприятиям оптимизировать процессы, внедрить системы бережливого производства и получить рост производительности труда без дополнительных инвестиций — вот основные задачи проекта.

По итогам конкурсного отбора наша область стала одним из 15-ти регионов-участников национального проекта 2019 года. Уверен, что участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» станет тем недостающим звеном, которое придаст новый импульс развитию экономики в нашем регионе.

Каковы ожидания региона от реализации нацпроекта?

Во-первых, мы настроены на рост конкурентоспособности тамбовских предприятий и увеличение их выручки. Как показывает практика, именно внедрение технологий бережливого производства способствует этому. Чем лучше чувствует себя бизнес, тем выше зарплаты сотрудников и тем больше налогов поступает в бюджет.

Во-вторых, с помощью нацпроекта мы хотим привить основы бережливого производства сотрудникам предприятий, поменять их мышление и отношение к труду. Ведь по статистике, около 80% людей вообще не хотят никаких изменений. А зачем я буду что-то делать по-другому? Работа выполнена — зарплата получена. Именно такое восприятие и становится источником многих проблем. Брак, простои, нецелесообразное использование рабочего времени. Избавиться от них одним приказом директора не всегда получается. Решить эту проблему можно только путем совершенствования собственных профессиональных компетенций.

- Каким критериям должна соответствовать организация, чтобы стать участником нацпроекта?

Критерии отбора простые: объем выручки более 400 млн. рублей в год, ведение деятельности в базовых несырьевых отраслях экономики и доля иностранного капитала не более 25%. На сегодня 26 предприятий стали участниками национального проекта.

Каких результатов удалось достигнуть в Тамбовской области за время реализации нацпроекта?

Из 26 участников 9 предприятий уже завершили активную фазу реализации, достигнув запланированных показателей. А две компании - ПАО «Пигмент» и АО «МЛРЗ «Милорем» значительно превысили их и добились роста производительности труда на выбранном потоке более, чем на 50%.

В 2019 году выполнена одна из ключевых задач нацпроекта - в области был создан собственный «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда», который помогает предприятиям осваивать инструменты бережливого производства, регулировать производственную культуру, наращивать компетенции сотрудников. Предприятия получают эту помощь совершенно бесплатно, им достаточно взять на себя обязательство работать над повышением своей собственной эффективности.

В основе всех положительных изменений на любом предприятии лежит повышение профессиональных компетенций его сотрудников. Для этого в рамках проекта реализуются различные образовательные программы. Почти две тысячи сотрудников предприятий смогли повысить квалификацию, пройти переподготовку или овладеть новой специальностью. Для руководящего звена компаний доступна программа «Лидеры производительности». Уже 84 представителя региона успешно защитили проекты, а четверо лучших прошли стажировку в Германии и Корее.

Вторая не менее интересная - программа «Акселератор экспортного роста». 14 представителей Тамбовских компаний уже завершили обучение. Обе программы реализуются Всероссийской академией внешней торговли и имеют практическую направленность. В первом случае дипломные проекты разрабатываются под конкретное предприятие слушателя под руководством ведущих экспертов страны, во втором случае эксперты Российского экспортного центра ведут обучение всем аспектам вывода продукции на внешние рынки, от оформления документов до изучения рыночной конъюнктуры.

Какие возможности предприятиям и их сотрудникам предоставляются в ходе участия в нацпроекте?

Пожалуй, самое важное, что всё участие в проекте для предприятий не требует финансовых затрат. Главная составляющая проекта - полугодовая работа на предприятиях экспертов федерального или регионального центров компетенций. Они проводят диагностику, обучают сотрудников инструментам бережливого производства и формируют предложения по оптимизации процессов.

Существенным направлением поддержки является возможность получить льготный займ Фонда развития промышленности под 1% на реализацию дополнительных программ повышения производительности труда.

При поддержке главы администрации области А.В. Никитина участникам национального проекта в регионе предоставлена региональная льгота по налогу на прибыль. Есть и другие плюсы: обучение на «Фабрике процессов», стажировка на «модельных предприятиях».

Наш регион стал одним из первых, где была запущена учебная площадка «Фабрика процессов». Расскажите, как здесь проходит обучение и кто в нем может участвовать?

«Фабрика процессов» – это учебная площадка, на которой возможно получить практический опыт применения инструментов бережливого производства и понять, как улучшения влияют на показатели деятельности предприятия. Здесь используется интерактивный формат обучения. К примеру, перед группой участников ставится задача оптимизировать производственный поток с конкретными показателями эффективности. Полученные на практике навыки работники смогут перенести на свое производство и применять их.

Занятия проводят сертифицированные Федеральным центром компетенций тренеры. Обучение бесплатное, его могут пройти все сотрудники предприятий-участников национального проекта.

Крупные предприятия нашего региона пользуются такой возможностью. Так от ПАО «Пигмент» уже прошли обучение 50 человек, ОАО «Алмаз» - более 30. Программа занятий уже сформирована и до конца года обучение смогут пройти более двухсот человек.

В Тамбовской области с мая 2020 года мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях-участниках нацпроекта проводятся при поддержке экспертов Регионального центра компетенций. Каким образом выстроена работа, направленная в дальнейшем на оптимизацию производства?

Работа экспертов на предприятиях направлена на сокращение потерь и времени протекания производственных и офисных процессов, уменьшение объема партий и сокращение незавершенного производства, снижение расстояния и времени транспортировки.

Решить эти задачи позволяет только комплексный подход и активное вовлечение в изменения как руководителя, так и всех сотрудников предприятия.

Эксперты не только помогают эффективно организовать производственный процесс, но и обучают инструментам бережливого производства, таким как «Картирование», «Производственный анализ», «5С», «Декомпозиция целей», «Эффективный инфоцентр».

Расскажите о дальнейших планах и показателях, которые планируется достигнуть в ходе реализации нацпроекта в будущем.

Всего в число участников национального проекта мы планируем привлечь 50 крупных предприятий, на каждом из которых будет разработана и реализована программа повышения производительности труда. Важнейшим результатом работы должна стать сформированная на каждом предприятии команда квалифицированных и самых инициативных сотрудников, так называемая «команда изменений». Именно на эти команды возлагается особая миссия – создать собственную высокоэффективную производственную систему, обеспечить рост финансовых показателей и производительности труда.