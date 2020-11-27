Игорь Артамонов потребовал усилить контроль по борьбе с распространением COVID-19 в Липецкой области

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Максимально усилить разъяснительную работу среди жителей региона о необходимости настороженного отношения к сегодняшней ситуации увеличения заболевших COVID-19 призвал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на сегодняшнем заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Особенно это касается пожилых людей, чей возраст превышает 65 лет, – уточнил Игорь Артамонов. – Они не чувствуют опасность в сложившихся обстоятельствах. А мы должны стоять на страже здоровья населения, поэтому одновременно с информационной работой необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режиме в транспорте, магазинах и других местах массового пребывания людей».

Как сообщалось на заседании оперштаба, постановление администрации области №159 дополнено обязанностью в отношении организаций и ИП (перевозчиков) не допускать в общественный транспорт граждан без использования маски, закрывающей нос и рот. Информация доведена до всех перевозчиков. Размещены объявления в транспортных средствах, а также информация в СМИ, социальных сетях о запрете проезда без маски и об ответственности за это нарушение.

Соблюдение масочного режима на маршрутах контролируют более 70 человек. С 16 сентября проверено 24157 единиц транспортных средств. В суд направлены 135 административных производств в отношении перевозчиков. Вынесены решения по 49 делам: 36 предупреждений и 13 штрафов. С 30 сентября выполняются совместные рейды с полицией. Проверено 2269 автобусов, в отношении 25 пассажиров составлены протоколы. Выявление пассажиров и водителей без масок проводится на остановочных пунктах. Автобусы ежедневно моют с применением дезинфицирующих средств. В течение дня водители проводят дезинфекцию поверхностей и проветривание салона. На автовокзале «Липецк» также организован пункт дезинфекции транспортных средств.

Особое внимание на заседании уделялось организации и вопросам бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения больных новой коронавирусной инфекцией. Заместитель главы региона Александр Ильин сообщил, что из федерального бюджета выделены почти 43 млн рублей, дополнительно 12 млн направлено из областного бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение больных с КОВИД-19, находящихся на амбулаторном лечении. С 5 ноября 2020 года начато бесплатное лекарственное обеспечение пациентов. Выписано 3789 рецептов на сумму свыше 1,8 млн рублей. В государственной сети аптек «Липецкфармация» имеется 74347 упаковок антибиотиков, 16345 – противовирусных препаратов, 183711 – дезинфектантов, 648240 штук медицинских масок.

На заседании оперштаба также говорили о приближающихся праздниках. По рекомендации главного санитарного врача по Липецкой области Владимира Бондарева новогодние продовольственные ярмарки организовывать не будут. Но чтобы не лишать липчан возможности приобрести продукты к праздничному столу со скидкой в это время с максимальной нагрузкой будут трудиться волонтеры. Планируется, что именно они, а также принимающая заявки липчан Единая диспетчерская служба смогут обеспечить желающих всем необходимым. С новогодними банкетами и корпоративами вопрос открытый. Пока их проводить не рекомендуют, но если ситуация с заболеваемостью ухудшится, то могут запретить, подчеркнул Игорь Артамонов, подводя итоги работы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.