Тамбовчане услышат радио «Комсомольская правда»

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В ближайшее время на Тамбовщине начнет вещание новая радиостанция - «Комсомольская правда». Федеральный проект в нашем регионе реализует компания «Прохоров Медиа». Глава медиахолдинга Сергей Прохоров рассказал, как развивался его бизнес, почему выбор пал именно на эту радиостанцию и что услышат тамбовчане в ее эфире.

- Сергей Александрович, как и когда возникла идея создания вашего медиахолдинга?

- Родители хотели, чтобы я стал военным, но я поступил в гражданский ВУЗ на специальность: “Конструирование и производство радиоэлектронного оборудования”. Интерес к радиовещанию возник у меня в 8-ом классе школы. Тогда я сам собрал радиопередатчик, выходил в эфир, т.е. «хулиганил». Контролирующие эту деятельность органы посоветовали мне больше так не делать, я прислушался. Детская увлеченность стала прологом моей дальнейшей деятельности. А в студенческие годы появилась идея создания бизнеса, связанного именно с радиовещанием. В 1988 году после окончания ВУЗа был распределен в НИИ радиотехники «Эфир», но спустя некоторое время отошел от специальности, начав работать в сфере культуры.

- Ваше имя неразрывно связано с прославленным тамбовским коллективом «Цвета радуги», какую роль вы играли в его становлении?

- Во время работы в парке культуры и отдыха я познакомился со многими талантливыми коллективами Тамбовщины. Одним из них был ансамбль «Цвета радуги», с которым работаю по сей день. Для его популяризации в СМИ было вложено много средств. В век развития технологий невозможно быть успешными, если о тебе никто не знает. Работая с коллективом, мы добились высоких результатов. Теперь «Цвета радуги» являются 13-кратными чемпионами Российской Федерации, призерами Чемпионатов мира и Европы.

И вы все-таки вернулись к радио?

- Да, занимаясь социальными проектами, у меня появилась мысль – я же владею специальностью, на которую можно опереться и сделать собственное средство массовой информации, которое поможет в реализации намеченных планов. Заниматься воплощением этой идеи я начал в 1996 году. Тогда мы зарегистрировали одну из первых своих организаций и приступили к оформлению лицензии. Поначалу все складывалось хорошо, но внезапно в стране поменяли правила получения лицензии для телерадиовещания. А мы уже подготовили пакет документов, привезли бы мы их на день раньше…Но не успели. Изменения оказались весьма существенными. Претенденты могли получить право на телерадиовещание только конкурсным путём. Еще одним условием получения лицензии был так называемый конкурсный сбор, составлявший приличную сумму. Чтобы заработать ее, мне тогда потребовалось много времени. Развивать дело в постоянно меняющихся на тот момент в стране социально-экономических условиях было сложно. Но желание, продиктованное необходимостью продвижения ранее разработанных социальных проектов, в итоге, сделало нас победителями федерального конкурса в 2002 году. По результатам которого, мы получили право на телерадиовещание в регионе, а уже спустя год мы запустили наш первый радиопроект, который назывался «Три кита». Радиоведущей эфиров, кстати, стала моя жена Лена Прохорова.

- Как приняли этот проект?

- Работа спорилась, команда совершенствовалась, вносились коррективы в программную политику, укреплялась материально-техническая база. И спустя некоторое время мы провели ребрендинг проекта, он стал называться «Global FM». Те три кита – мир, добро и красота, на которые мы опирались раньше, трансформировались в нечто более глобальное, в том числе в лучшую музыку, звук, появились новаторские подходы к радиовещанию, организации и ведению программ. Для нашего региона такой проект был в новинку и оказался успешным. Вскоре мы получили результат: большой пласт целевой аудитории и любовь наших слушателей. Радиостанция вышла на самоокупаемость.

- Почему «Global FM» пропал из эфира?

- Шло время, радиоиндустрия стремительно развивалась в конкурентной среде. В Тамбовской области появляются известные бренды – ретрансляторы федеральных радиостанций, конкурировать с которыми было сложно. Укрепление позиций «Global FM» мы видели в развитии ещё одного проекта — строительства сети регионального радиовещания. Работа над ним совпала с выключением проводного радиовещания в Тамбовской области. С региональными органами власти мы тогда договорились о совместной работе. Разработали по периметру области несколько частот и запустили передатчики в городах Мичуринске, Моршанске, Кирсанове и Уварово, а в дальнейшем в Жердевке и поселке Первомайский. На сегодняшний момент в регионе работают 10 передатчиков. Вещанием покрыто, за малым исключением, вся территория области, благодаря чему наша аудитория значительно увеличилась. Это одна из причин, благодаря которой, клиенты отдают предпочтение именно нам.

Однако, вести два проекта параллельно в условиях экономического кризиса оказалось сложно и мы решили приостановить эфирное вещание «Global FM», оставив его только в сети интернет.

Через два года, завершив строительство региональной сети и перераспределив силы компании, мы поняли, что пора возобновить работу над проектом «Global FM». Вещательный передатчик был вновь включён. По откликам мы понимаем, что нужны, и намерены развиваться дальше!

- Каким вы видите это развитие?

- Сейчас компания активно работает над реализацией проекта «Комсомольская правда» и рассчитывает, что в первые месяцы 2021-го новая радиостанция появится в эфире на территории Тамбовской области на частоте, за которую мы боролись в последнем федеральном конкурсе. Для компании «Прохоров Медиа» это первый проект строительства радиостанции разговорного жанра. Прежде чем определиться, мы изучали контент многих радиостанций. Среди них есть те, кто работает либо на узкую целевую аудиторию, либо чересчур политизированы. Оба эти варианта нас не устраивают. Мы хотим быть понятными для большинства жителей и говорить о том, что происходит в регионе доступным языком – языком издательского дома «Комсомольская правда». Уверен, это будет интересно!

Подготовила Татьяна Юрьева