«Ростелеком» объявил победителей проекта «УМестный туризм»

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Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студией в московском офисе «Ростелекома» и командами журналистов и блогеров в 16 регионах ЦФО. Конкурс «УМестный туризм» проводился впервые летом 2020 года.

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По условиям конкурса, командам необходимо было подготовить видеосюжеты об интересных местах, туристических и культурных объектах своего региона и поделиться лайфхаками, которые позволят гостям комфортно и с удовольствием провести время. Участники также предложили решения с использованием услуг «Ростелекома» для создания безопасной и комфортной инфраструктуры в туристических местах. Защита проектов прошла в онлайн-формате, а победителей выбрали сами участники команд.

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Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр»:

«Компания "Ростелеком" стала пионером в создании цифровой инфраструктуры внутреннего туризма. Мобильные гиды, онлайн-продажи билетов в музеи и усадьбы, видеоаналитика, позволяющая выстраивать правильную логистику в туротрасли, "Ростелеком экраны", умные музеи, безопасные парковки с умным освещением и шлагбаумами – все эти и другие решения открывают для туристов новые возможности путешествий. Поздравляю победителей и благодарю всех участников за проделанную колоссальную работу. Вы создали своими руками некую дорожную карту для дальнейшего внедрения технологических новинок, которые послужат во благо каждого путешественника и станут опорой для создания цифрового туризма в регионах».

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Победителями конкурса стали:

1 место – команда Белгородской области

2 место – команда «Охотники за сокровищами» из Тверской области

3 место – команда «Просто космос» из Калужской области

Победителем спецноминации «Выбор Медиаклуба» стала команда Ивановской области «Мишка на сервере». Экспертами этой номинации стали участники профессионального сообщества блогеров и журналистов, работающих по всему центральному региону.

В спецноминации «Выбор департамента внешних коммуникаций» победила команда «Рязань – ВДВ». За опорный критерий своих оценок жюри взяли защиту проекта.

Жюри в спецноминация «Выбор МРФ "Центр"» стали руководители Макрорегионального филиала во главе с директором Дмитрием Кимом. Первое место они присудили команде «Регион 67» из Смоленской области.

Также специальным призом решено было отметить команду «ПРОВоронеж», подарившую конкурсу название «УМестный туризм».

Все участники получили памятные призы от «Ростелекома», а для победителя конкурса в основной номинации организаторы приготовили поездку в музей-заповедник В. Д. Поленова.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».