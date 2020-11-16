Игорь Артамонов и Алексей Миллер подписали программу газификации Липецкой области на 2021-25 годы

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.

Об этом сегодня сообщил председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе видеовстречи с руководителем Липецкой области Игорем Артамоновым.

За последние пять лет компания инвестировала в газификацию Липецкой области 1 млрд 301 млн рублей. Было построено 45 газопроводов общей протяжённостью более 264 километров. Уровень газификации региона вырос на 10,5% и на сегодняшний день составляет 90,5%.

Игорь Артамонов и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Липецкой области на 2021-25 годы. Она предусматривает двукратное увеличение инвестиций «Газпрома»– до 2 млрд 649 млн рублей. Планируется реконструкция и техническое перевооружение четырёх газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населённых пунктов. До 2025 года газ поступит к крупным промышленным и сельскохозяйтсвенным объектам, продолжится газификация сельских территорий. К 2025 году общий уровень газификации Липецкой области составит 100%.

«Липецкая область на сегодняшний день – один из самых газифицированных регионов страны, – отметил Алексей Миллер. – Если говорить о планах на предстоящие пять лет, то мы берём на себя обязательства вывести субъект на стопроцентную техническую газификацию. Мы увеличиваем объёмы инвестиций. В приоритете – газификация населённых пунктов. Также в рамках программы мы будем уделять большое внимание поставкам газа предприятиям, в том числе новым инвесторам особых экономических зон».

Игорь Артамонов поблагодарил главу «Газпрома» за продуктивное сотрудничество и инициативы компании по развитию систем газоснабжения Липецкой области. «Мы очень ценим то, что вы вкладываете инвестиции в наш регион. Отдельно отмечу, что по уровню сбора платежей за газ Липецкая область – одна из лидеров в стране. В целом мы удовлетворены сотрудничеством с «Газпромом» и готовы к реализации новых проектов», – сказал Игорь Артамонов.