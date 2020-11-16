Научно-производственный центр "Агропищепром" стоит на страже здоровья тамбовчан

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Приоритетной задачей Научно-производственного центра «Агропищепром» является оказание услуг в области технического регулирования, стандартизации и сертификации, в том числе, разработка нормативно-технической документации, разработка систем менеджмента качества, и программ производственного контроля, отработка режимов стерилизации консервов, проведение лабораторных испытаний продукции.

В составе Центра функционируют 5 отделов и 11 лабораторий, а также издаются международный научно-теоретический прикладной журнал «Мичуринский Агрономический вестник», и журнал для садоводов «Мичуринский садовод».

В рамках Программы контроля качества продуктов питания в Центре регулярно проводятся лабораторные исследования продукции и дегустации. В целях оказания помощи производителям был создан ютуб-канал, где специалисты Центра проводят вебинары по актуальным вопросам нормативно-технического регулирования, сертификации, декларирования, разработке и внедрения систем менеджмента безопасности пищевой продукции, проведения аудитов.

Дегустация продукции.

Достижения НПЦ «Агропищепром» впечатляют, это 5 000 научно-технических внедрений на территории РФ и стран ЕАЭС. Более чем на 10 000 предприятий России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Украины и Израиля внедрено порядка 60 000 рецептур пищевых продуктов.

Главным текущим инвестиционным проектом НПЦ «Агропищепром» является создание биотехнологического комплекса по производству безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных культур с проектной мощностью 14 млн растений в год с отапливаемым защищенным грунтом площадью 0,7 га, что позволит занять уверенную лидирующую позицию в данной сфере. Этот комплекс создаст 100 новых рабочих мест для профильных специалистов и 30 для технических работников. Подобные мощности будут самыми значительными не только в РФ, но и во всей Восточной Европе. Сотрудники комплекса будут осуществлять не только производственную деятельность, но и заниматься фундаментальными научными исследованиями в области биотехнологии, биохимии, генетики и защиты растений.

Приоритетными задачами проекта являются проведение фундаментальных и прикладных исследований в области сельскохозяйственной биотехнологии, повышение эффективности селекционного процесса путем внедрения новых биотехнологических методов, обеспечение рынка Российского садоводства качественным, оздоровленным посадочным материалом перспективных сортов плодовых, ягодных и декоративных садовых культур, выход на международные рынки с конкурентоспособными Российскими сортами.

В рамках данного проекта уже функционирует крупнейшая в области лаборатория клонального микроразмножения с производственной мощностью 500 тыс. растений в год.

Безвирусный посадочный материл

Цели, которые поставлены нашим Президентом, нашим Правительством - это здоровое питание, здоровье нации. НПЦ «Агропищепром» является разработчиком экспериментальных продуктов питания, некоторая продукция, например, яблочный хлеб, уже была удостоена высших наград международной выставки Подэкспо и российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в прошлом и текущем году. Особое внимание Центром уделяется продукции из жимолости. Жимолость - это уникальная ягодная культура с уникальным биохимическим составом, например, по содержанию p-активных веществ она превосходит чернику и голубику, она незаменима для создания обогащенных продуктов, в том числе кисломолочных, продуктов функционального питания, к тому же, это культура очень ранней спелости, очень зимостойкая, может произрастать практически во всех регионах нашей страны. У НПЦ «Агропищепром» есть свои селекционные достижения – это 6 новых сортов жимолости прошедших селекционные испытания: Мичуринская Лада, Мичуринское Диво, Подарок Наукограда, Ямал, Эверест, Президент. Под каждый сорт разрабатывается технология и даются комплексные рекомендации по его использованию.

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В этом году Научно-производственный центр «Агропищепром» принял участие в конкурсе Сто лучших товаров России в номинации Услуги в стандартизации и технического регулирования: нормативно-техническая документация для предприятий. Итогом участия стала победа на региональном и федеральном этапах конкурса. Это высокая оценка многолетней деятельности НПЦ «Агропищепром» в области обеспечения качества производства продуктов питания.