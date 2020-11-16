«Экоойл» принимает поздравления с юбилеем

Фото: Экоойл.

Одно из успешно развивающихся предприятий Тамбовщины – агрохолдинг «Экоойл» отпраздновало свой пятилетний юбилей. Строительство современного маслозавода завершилось в 2015 году. Его ввод в эксплуатацию имел большое положительное значение для возрождения села Большая Липовица, где расположилось новое производство, давшее населенному пункту вторую жизнь, а также в целом позитивно сказавшееся на экономическом развитии Тамбовской области.

- Резервы роста экономики Тамбовщины в первую очередь - в переработке сельхозсырья, и данный проект как раз отображает этот вектор развития региона, - сказал губернатор Тамбовщины Александр Никитин на торжественном открытии новой линии производства, которое состоялось в конце 2019 года.

А всего пять лет назад, 7 ноября на предприятии получили свою первую продукцию – экологически чистое подсолнечное масло. Поэтому именно 7 ноября в компании считают днем рождения. Сейчас на предприятии производят сразу несколько видов высококачественной продукции, помимо ароматного подсолнечного масла здесь подвергают переработке оставшиеся после отжима масла жмых и подсолнечная лузга. Ежедневно с конвейера предприятия выходит больше 300 тонн высокопротеинового натурального жмыха, который широко применяется в кормопроизводстве. А оставшаяся лузга подсолнечника прессуется в пеллеты, которые используются для отопления различных помещений, а также при изготовлении комбикормов.

Продукция тамбовского маслозавода пользуется большим спросом у потребителей, причем не только в России, но и за рубежом. Такая популярность в 2019 году позволила компании «Экоойл» удвоить объемы производства продукции, реализовав инвестиционный проект по расширению производства переработки семян подсолнечника.

- Для тамбовчан маслозавод специально изготовил эксклюзивную партию нерафинированного подсолнечного масла, произведенного из семян подсолнечника, выращенного исключительно в Тамбовском экологически чистом регионе. Это природное натуральное масло без каких-либо добавок, которое можно приобрести в магазинах «Бегемот» и фирменных магазинах МПК «Максимовский», - рассказывают в компании «Экоойл».

Фото: Экоойл.

«Экоойл» сегодня – это уже около 4 миллиардов рублей ежегодного оборота, более 270 рабочих мест, экспорт в 9 стран мира, новейшее высокотехнологичное оборудование, собственное аграрное хозяйство «Агропроминвест» с 5,5 тыс. кв.м сельхозугодий, логистическая компания ТД «Эко Ойл», осуществляющая авто и ж/д перевозки продукции компании по всей России, 450 тонн суточного производства подсолнечного масла, 350 тонн суточного производства жмыха, 70 тонн пеллет из лузги. Предприятие по праву заняло одно из лидирующих мест среди предприятий Тамбовской области.

В своем обращении генеральный директор агрохолдинга Сергей Максимов поздравил коллектив завода и выразил благодарность за плодотворную работу и вклад в развитие предприятия, а также поблагодарил партнеров компании за сотрудничество, поделился планами на будущее:

- Уже в этом году мы завершили строительство железнодорожной ветки, начинаем возведение нового элеватора, в планах - обустройство линии производства шрота подсолнечного, запуск новой линии грануляции подсолнечной лузги, строительство линии бутилирования масла, - говорит Сергей Викторович. - Маслозавод смог завоевать свою долю рынка растительного масла благодаря стабильно высокому качеству продукции, экологичности, высочайшему уровню менеджмента, ответственности, клиентоориентированности и надежности компании. Поэтому главной задачей мы считаем сохранение качества продукции и репутации компании. 5 лет – это только начало!