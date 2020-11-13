«Ростелеком» поддержал «Кубок Тамбовской области по стратегии и управлению бизнесом»

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На площадке проведения мероприятия в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина специалисты компании организовали доступ в интернет на скорости до 100 Мб/с. Кроме того, была развернута Wi-Fi сеть для обеспечения высокоскоростным интернетом участников состязания и гостей.

Чемпионат организован Российской академией народного хозяйства и государственной службой при Президенте Российской Федерации. Он традиционно проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный этап в Тамбове состоялся при поддержке областной администрации и Центра координации поддержки бизнеса Тамбовской области.

Владимир Кочергин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тамбовской области:

«Компания “Ростелеком” уже не первый раз выступает техническим партнером регионального этапа Чемпионата GMC. Подобные мероприятия помогают поддерживать и развивать малое и среднее предпринимательство в регионе. Сегодня бизнес все больше использует цифровые технологии для решения задач как на локальном, так и на глобальном уровне. В свою очередь, “Ростелеком” предлагает предпринимателям Тамбова ИТ-решения "под ключ", чтобы они могли сосредоточиться непосредственно на бизнесе и общении с клиентами».

В отборочном региональном этапе Чемпионата в Тамбове участвовали более 160 человек. Им предстояло выстроить и реализовать стратегию развития виртуальной компании из сферы малого бизнеса с неустойчивыми экономическими показателями. Исходные условия для бизнеса и кризисные ситуации, которые должны были пройти команды, моделировал бизнес-симулятор.

Алексей Ильин, директор Тамбовского филиала РАНХиГС:

«Наш вуз давно пользуется телекоммуникационными услугами “Ростелекома”. Мы полагаемся на эту компанию в качестве технического партнера, когда нужно обеспечить надежный высокоскоростной интернет на крупных мероприятиях, таких как Чемпионат GMC. В силу того, что состязание команд состоялось именно в виртуальном пространстве на специальной цифровой платформе, хорошая скорость интернета от “Ростелекома” была залогом динамичной, продуктивной бизнес-игры».

Кубок Тамбовской области завершился 11 ноября. Победителем стала команда от Управления промышленности Тамбовской области. Она представит Тамбовскую область на национальном Global Management Challenge. Победители российского этапа выступят на мировом первенстве GMC, где сразятся с менеджерами из более 30 стран за право носить звание лучшей управленческой команды Планеты.