Продукция «Экоойл» вошла в «100 лучших товаров России»

Фото: Экоойл.

Продукция тамбовского агрохолдинга «Экоойл» получила высокую оценку жюри конкурса «100 лучших товаров России» 2020 года. Совсем недавно это предприятие, расположенное в селе Большая Липовица, отметило свой 5-летний юбилей. За годы работы росли производственные мощности «Экоойла», расширялся круг поставщиков, и сейчас продукция пользуется спросом не только в нашей стране, но и за рубежом, кроме того, на предприятии постоянно повышались требования к качеству продукции.

На сегодняшний день агрохолдинг занимается выпуском ГОСТовского нерафинированного подсолнечного масла, а также переработкой жмыха и лузги, оставшихся в результате переработки подсолнечника. Из них делают комбикорма и пеллеты, используемые для отопления.

На конкурс «100 лучших товаров России», который проводится в стране вот уже в 23-й раз, «Экоойл» представил нерафинированное подсолнечное масло, став участником номинации «Продукция производственно-технического назначения».

В этом году даже на региональном этапе участников «100 лучших товаров России» ожидала серьезная конкуренция: в нем приняли участие 19 тамбовских предприятий, которые представили на рассмотрение комиссии разнообразные продовольственные и промышленные товары, а также оказываемые услуги в различных отраслях деятельности. Эксперты провели серьезную и всестороннюю оценку конкурсной продукции и услуг. Рассмотрели как представленные документы, так и образцы продукции. Такой подход позволил оценить качество товаров, которые направились уже на Всероссийский этап конкурса. Продукция «Экоойл» вызвала только положительные отзывы экспертов.

Нерафинированное подсолнечное масло на этом предприятии производится путем горячего отжима, без какого-либо химического воздействия. При этом способе растительное сырье предварительно нагревают до 100 – 120 градусов, что позволяет сохранять максимально возможное количество полезных компонентов в масле и продлевает срок хранения продукта. Продукция производится в жестком соответствии с ГОСТ, что ежегодно подтверждается сертификацией.

– Особенностью нашей продукции является экологичное сырье: для производства масла используется подсолнечник собственного производства, а также выращенный в фермерских хозяйствах Тамбовской области, – рассказывают на предприятии «Экоойл». – Мы используем технологию отжима. В этом случае технологический процесс производства предусматривает очистку семечки от лузги, нагрев ядер семечки и отжим масла. При таком способе совершенно не используются органические растворители. Такое масло обладает высокими вкусовыми и питательными свойствами.

Фото: Экоойл.

Польза нерафинированного масла общеизвестна. Оно содержит ценные для организма питательные вещества, витамины групп А, D, E и F, ненасыщенные жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6), которые помогают работе мозга, а также обладают свойством выводить холестерин, нормализуют работу кровеносных сосудов, помогают бороться с атеросклерозом, улучшают еще целый ряд процессов в организме. И конечно, в отличие от рафинированного масла нерафинированное обладает своим неповторимым вкусом и ароматом.

– Участие и высокая оценка продукции на конкурсе «100 лучших товаров России» для нас очень важно и ценно, это подтверждает, что мы в своей работе двигаемся в правильном направлении, предприятие и впредь будет придерживаться высоких стандартов качества, – говорят в «Экоойл».

Татьяна ЮРЬЕВА