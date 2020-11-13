"Наше сало пользуется популярностью не только в Мичуринске, но и за его пределами"

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Мясоперерабатывающая компания ИП Летуновский в поселке Зеленый Гай Мичуринского района существует на рынке переработки свинины с 2012 года. С 2016 года на производстве стали выпускать помимо соленого сала, мясную продукцию, колбасные изделия и деликатесы, а так же большую линейку полуфабрикатов, вся продукция отвечает требованиям ГОСТ. За эти годы компания успела завоевать признание и доверие у покупателей, успешно реализуется и не раз занимала призовые места на конкурсах различного уровня.

- Наша розничная сеть фирменных магазинов «Мясной» насчитывает на сегодня 17 магазинов, семь из которых находятся на территории города Мичуринска. Продукция не раз отмечалась экспертами, в том числе и федеральными. Например, в прошлом году мы победили в конкурсе «Лучший магазин» и получили диплом от Министерства промышленности и торговли РФ, - рассказывает Сергей Летуновский. - Кроме Мичуринска и Мичуринского района нашу продукцию можно приобрести и в других регионах. На перспективу стоит задача освоение крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Тула, Липецк, а также Владимирскую и Рязанскую области, в которых наша продукция на сегодня уже пользуется спросом у покупателей.

По словам Сергея Сергеевича, особым спросом у покупателей пользуется сало соленое. Именно с него восемь лет назад и началось производство. Руководитель мясокомбината вспоминает, как в начале пути собственными руками солил сало и даже разработал специальную рецептуру, по которой продукт изготавливается до сих пор.

В производстве используется только свежее охлажденное мясо свинины и натуральные специи, благодаря чему продукты сохраняют высокие пищевые качества и полезные вещества.

В этом году ИП Летуновский решил заявить о себе на конкурсе «100 лучших товаров России» и одержал победу на региональном этапе в номинации «Продовольственные товары», представив на суд жюри то самое сало, так полюбившееся покупателям за насыщенный вкус и аромат.

—Победа в конкурсе «100 лучших товаров России» свидетельствуют о том, что выпускаемая на предприятии продукция, соответствуют самым высоким стандартам качества, имеющая необходимые сопроводительные документы - удостоверения качества, протоколы испытаний и таможенные декларации. На предприятии работают высококвалифицированные сотрудники, которые ответственно следят за качеством входящего сырья, за технологией производственных процессов, что влияет на высокое качество выпускаемой продукции, а так же способствует освоению новых видов продуктов, для расширения ассортимента.

На сегодняшний день ассортимент компании включает в себя около 150 позиций. Это колбасы вареные и копченые, полуфабрикаты, мясные деликатесы, продукты свиной, говяжьей раздели и баранина.

- На сегодня в планах предприятия выпускать продукцию из говядины. Например, говяжьи сосиски, шпикачки, сардельки и отдельно говяжью колбасу, - поделился планами Сергей Летуновский.

Производственные цеха мясокомбината оснащены новейшим технологическим оборудованием. Компания начинала деятельность с российского оборудования, но постепенно полностью перешла на импортное.

В настоящее время мясокомбинат представляет собой динамично развивающее предприятие. Его техническая оснащенность позволяет сохранять высокие позиции на мясном рынке и непрерывно наращивать объемы производства.

Ксения АЛЕШИНА