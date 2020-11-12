Около 500 обращений было адресовано властям Воронежской области на тематической неделе приемов по вопросам ЖКХ

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематической неделе приемов, организованной партией «Единая Россия».

Проблемы с отоплением, незавершенный к зиме капитальный ремонт, неубранный мусор на улицах – с этими и другими проблемами разбирались во время тематической недели приемов граждан по вопросам ЖКХ депутаты всех уровней. Всего в партийные общественные приемные поступило свыше 500 обращений от жителей Воронежской области. И-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, все приемы велись в дистанционном формате. К решению вопросов привлекались специалисты Госжилинспекции, областного департамента ЖКХ и энергетики, администрации Воронежа, юристы общественной приемной. По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента провели приемы в своих округах. Всего в решении проблем ЖКХ приняли участие свыше 30 народных избранников.

Руководитель региональной общественной партийной приемной, заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам Марина Андрейчук отметила, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства требуют оперативного реагирования. Поэтому было много выездов на места. Так в Ленинском районе, на границе частного сектора и квартала многоэтажной застройки, образовалась несанкционированная свалка, которую никто не убирает, сообщили местные жители. Оказалось, что вопрос этот актуален для всех микрорайонов. Депутаты профильных комитетов областного и городского парламентов намерены найти законодательное решение проблемы.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

– То, что можем, мы разъясняем сразу, то, что требует проработки, мы берем себе на детальное изучение. Проводим сверку документов, смотрим по какой причине та или иная организация не выполняет добросовестно свои обязательства. Естественно нам в этом помогают наши партнеры недели ЖКХ, органы исполнительной власти, с которыми мы находимся всегда на связи. Тематическая неделя – это возможность привлечь повышенное внимание к той или иной проблеме. А так обращения по вопросам ЖКХ к нам поступают круглогодично, и каждое обращение мы берем в работу, – рассказала Марина Андрейчук.

В ходе тематической недели приемов граждан по вопросам ЖКХ положительное решение удалось найти по трети всех обращений.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

– Такая форма работы, как тематические приемы позволяют нам оперативно решать вопросы жителей области, попавших в трудную ситуацию. Кроме того, на основе полученной информации мы формируем базу для законопроектов, которые принимаются в Воронежской областной Думе, а также информируем органы местного самоуправления о необходимости разработки нормативных правовых актов муниципального уровня, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Каждому обратившемуся в ходе дистанционного приема, по телефону или в электронном виде были даны юридические консультации и подробные разъяснения профильных специалистов. Все проблемные вопросы, требующие детальной проработки, взяты под контроль депутатами Воронежской областной Думы и специалистами региональной общественной партийной приемной.