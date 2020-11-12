Администрация Мичуринского района: «Завершаем год с хорошими показателями»

Глава Мичуринского района Галина Николаевна Шеманаева. Фото: администрация Мичуринского района.

В администрации Мичуринского района сейчас подводят промежуточные итоги 2020 года. Несмотря на то, что он был сложным, потому что работать приходилось в условиях распространения коронавируса, а сельхозпроизводителей могло подвести засушливое лето, району, второму по размеру в области после Тамбовского, удалось достигнуть успехов в самых разных сферах.

- В этом году нам удалось собрать рекордный урожай зерновых, - рассказывает глава Мичуринского района Галина Шеманаева. – Максимум прежних лет был на уровне 184.0 тысяч тонн, а в 2020-м, несмотря на жаркое и засушливое лето, он уже достиг отметки в 214,7 тыс. тонн в бункерном весе. По итогам года валовый сбор ожидается на уровне 206 тыс. тонн в весе после доработки

Активными темпами развивается в районе перерабатывающая промышленность: появляются мясокомбинаты, а также предприятия, специализирующиеся на сельскохозяйственной продукции. Ее потом реализуют не только в Тамбовской области, но и на территории других регионов страны, где она пользуется огромным спросом.

- В текущем году целый ряд проектов получил свое развитие, - продолжает Галина Николаевна. – Например, предприятие «Агро М», которое занимается разведением клариевого сома, намерено построить консервный цех, где его будут перерабатывать, предприниматель Павел Филимонов планирует построить в селе Заворонежское убойный цех, производство полного цикла по переработке мяса намерен организовать бизнесмен Сергей Летуновский. Продолжается масштабная модернизация ООО «Мясокомбинат Тарбеевский» (бренд Мясо для Мужика) в с. Старое Тарбеево, в основу которой заложена цифровизация и автоматизация процессов производства.

Развивается в Мичуринском районе индустриальная площадка в пос. Зеленый Гай, которая привлекает инвесторов выгодными условиями сотрудничества. Здесь строится гостиница, пивоваренный завод, мясоперерабатывающее, СПА-Салон. В ближайших планах возведение асфальтового завода, продукция которого, в том числе, будет использоваться и для нужд района. В настоящее время на площадке работают предприятия по производству бетона, предприятие по производству тротуарной плитки. В текущем году на площадку зашел представитель федеральной сети продуктового ритейла дискаунтер «Победа», общей площадью 600 кв.м., в перспективе расширение до 1200 кв.м. торговых площадей.

Большую надежду возлагают в районе на реализацию проекта по строительству тепличного комплекса «Мичуринский». Комплекс входит в группу компаний «РОСТ», которая является одним из лидеров рынка овощей защищенного грунта в России. Для Мичуринского района это предприятие будет иметь стратегическое значение. Когда заработают все очереди комплекса, от него в бюджеты все уровней будет поступать порядка 75-80 миллионов рублей НДФЛ, при этом районный бюджет получит примерно половину от этой суммы. Ожидается и серьезный социальный эффект – в общей сложности на работу в тепличный комплекс смогут трудоустроиться 1,5 тысячи человек.

Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться предпринимателям в этом году, все они не только выстояли, но и не допустили серьезного падения оборотов продукции. Как поясняют в администрации Мичуринского района, все работающие предприятия удалось сохранить, ушли лишь так называемые «мертвые души», которые и так существовали только на бумаге. При этом местные бизнесмены получили все меры государственной поддержки и смогли претендовать на гранты. В этом году 3-миллионнные гранты получили пятеро сельхозпроизводителей района. Средства предприниматели вложили в развитие хозяйств: приобрели новую технику, построили и реконструировали производственные помещения и увеличили уже имеющееся поголовье скота.

Благодаря ответственным бизнесменам, которые честно работали в течение этого непростого года и своевременно платили налоги, не пострадал и районный бюджет, средства которого расходуются, в том числе на социальные проекты, реализуемые в районе.

- В районе делается все, чтобы обеспечить комфорт жителей, - продолжает Галина Шеманаева. – В обязательном порядке направляются средства на благоустройство, ремонт объектов социальной сферы – школ, домов культуры, библиотек. Поддержка оказывается сфере культуры, в этом году мы приобретали новые костюмы для артистов, обновляем сцены, залы, посадочные места.

Колоссальными темпами в этом году ведется дорожное строительство, на эти цели из областного бюджета в этом году выделены беспрецедентные деньги – 78,0 миллионов рублей. Такие серьезные вливания позволили привести в порядок ряд проблемных сельских и межпоселенческих дорог. За счет участия района в программе комплексного развития сельских территорий, инициированную Министерством сельского хозяйства в с. Старохмелевое построены тротуарные дорожки. При этом активная позиция региональных властей нацеленная на развитие сельских территорий, позволяет участвовать в данной программе муниципальным образованием с минимальным объемом софинансирования – 0,1% от общей стоимости реализуемого проекта. Район активно использует возможности программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Народная инициатива». В приоритете у жителей благоустройство парковых зон и общественных пространств, которые становятся любимым местом проведения досуга.

Что немаловажно, Мичуринский район вот уже который год удерживает в области лидирующие позиции по уровню зарплат. В 2019 году в среднем они составляли 36 800 рублей, а в первом полугодии 2020-го выросли на 6,5% и достигают уже 39 990 рублей, что выше средней заработной платы по региону, а темпы роста значительно превышают уровень инфляции.

- Этот год мы завершаем с хорошими показателями. Проблемы, конечно, существуют, но в районной администрации делают все, чтобы оперативно их разрешить, - говорит Галина Николаевна. – С населением для этого у нас налажена прямая связь, в постоянном контакте мы находимся с инвесторами, в том числе потенциальными. Только в диалоге возникает понимание и находится решение того или иного вопроса.

Татьяна Юрьева