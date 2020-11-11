Тамбовский ЦСМ: на страже качества!

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Накануне Всемирного дня качества гостем газеты «Комсомольская правда» стал директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тамбовской области» (ФБУ «Тамбовский ЦСМ) Игорь Николаевич Левчук.

Вот об этом празднике мы сегодня и поговорим с нашим гостем.

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Как давно стали отмечать День качества?

ФБУ «Тамбовский ЦСМ», как и вся Россия ежегодно отмечает Всемирный День качества. Впервые мировая общественность отметила этот день в 1989 году. Инициатором учреждения этого праздника является Европейская организация качества (ЕОК) при поддержке Организации Объединенных наций (ООН). А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества. Цель Всемирного дня качества – повысить значимость высокого качества товаров и услуг, также активизация деятельности, которая направлена на решение проблем качества.

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