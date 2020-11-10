Более 1,7 млн квадратных метров жилья запланировано сдать в 2020 году в Воронежской области

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Депутаты Воронежской областной Думы обсудили перспективы развития строительной отрасли региона, а также возведение и ремонт социальных объектов с руководителем департамента строительной политики области Сергеем Потаповым.

Продолжается серия встреч региональных парламентариев с руководителями исполнительных органов власти области. Напомним, что председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 годов консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

Заместитель председателя Воронежской областной Думы, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков провел совещание с руководителем департамента строительной политики области Сергеем Потаповым. В работе совещания приняли участие председатель Комитета регионального парламента по строительной политике Дмитрий Лукинов, заместители председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский, Иван Воробьёв и Елена Губина.

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Сначала Сергей Потапов информировал депутатов о том, что бюджет департамента в текущем году составил около 13,8 млрд рублей (в том числе по нацпроектам около 8 млрд). При этом он продолжает корректироваться: регион получает дополнительные федеральные средства, поскольку Воронежская область занимает лидирующие позиции в сфере возведения жилья и строительства различных инфраструктурных объектов.

Руководитель департамента рассказал о реализации в регионе федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Она подразумевает стимулирование жилищного строительства в регионе за счет строительства государством дорог, инженерных сетей и социальных объектов в новых жилых микрорайонах. Из 237 тысяч квадратных метров жилья, запланированного к строительству по этой программе, возведено уже 219 тысяч.

По программе «Жилье» планы региона были скорректированы из-за пандемии. Чуть более 1 млн 700 тысяч квадратных метров многоэтажных домов и частных домовладений должны быть введены в Воронежской области до конца года. На текущий момент сдано в эксплуатацию уже более 1 млн 44 тысяч квадратных метров (61% от плана). Всего в регионе сегодня возводится более 2,5 тысяч жилых домов, подавляющее большинство из них — в Воронеже.

Сергей Потапов также отметил, что департаменту была поставлена задача ввести в строй до начала учебного года 20 новых объектов образования — 15 детских садов и 5 школ. Все они были сданы вовремя. Кроме того, были введены в эксплуатацию два культурных объекта (Осетровский плацдарм и Дом с ризалитами в усадьбе Ольденбургских), а также три спортивных объекта (реконструированный стадион «Чайка» в Воронеже, велотрасса в Новоусманском районе и физкультурно-оздоровительный центр в Бобровском районе).

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Ряд поручений было дано департаменту по оснащению и реконструкции медучреждений в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. В частности, необходимо было оперативно оснастить больницы дополнительными точками для подачи кислорода. Еще одна задача, которая была поставлена перед департаментом несколько дней назад в рамках борьбы с COVID-19 — организация дополнительных входов в поликлиники для разделения потоков пациентов.

Также докладчик рассказал о перспективах газификации региона. В частности, он сообщил, что на текущий момент наша область входит в пятерку субъектов РФ по уровню газификации. На данный момент она составляет почти 93,5%. Тем не менее, этот процесс в регионе продолжается. Недавно была подписана программа развития газоснабжения и газификации Воронежской области до 2025 года. В этот период будут построены межпоселковые газопроводы к небольшим населенным пунктам в Аннинском, Богучарском, Калачеевском, Нижнедевицком, Новоусманском и Семилукском районах. Запланирована реконструкция и модернизация 13 газораспределительных станций. Реализация этих задач будет способствовать подаче дополнительных объемов газа действующим потребителям и подключению новых.

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Руководитель департамента рассказал и о запланированных в следующем году объемах строительства социальных объектов и инфраструктуры в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в Воронеже планируется построить детский сад на 300 мест на улице Артамонова и автодорогу на улице Богатырской. Кроме того, в Новоусманском районе будут построены две школы общей вместимостью более 2,3 тысячи учеников. При этом в планах не только строительство новых объектов, но и капитальный ремонт старых, а также возведение пристроек к уже действующим детским садам.

По окончании доклада парламентарии задали Сергею Потапову вопросы, касающиеся особенностей формирования региональной программы капремонта социальных объектов, перераспределения средств между различными проектами. В рамках встречи участники также обсудили вопросы инвентаризации объектов незавершенного бюджетного строительства на территории региона.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы