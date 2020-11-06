«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 11 тысяч частных домохозяйств Тамбова

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Для этого специалисты интернет-провайдера за 2,5 месяца проложили более 250 километров оптических сетей, установили 28 распределительных шкафов с общей емкостью более пяти тысяч портов.

Технология GPON позволяет обеспечить скорость доступа в интернет до 1 Гбит/с. Суть технологии в том, что абонентское оборудование подключено к Сети непосредственно по оптическому кабелю, который заведен прямо в дом. Такое решение обеспечивает безупречное качество соединения и высокую надежность. Кабель защищен от негативных воздействий внешней среды и природных катаклизмов

Первый этап строительства GPON в частном секторе Тамбова «Ростелеком» завершил в 2015 году. Тогда компания обеспечила высокоскоростным интернетом более тысячи домохозяйств коттеджных поселков в северной части города.

Владимир Кочергин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тамбовской области:

«Компания “Ростелеком” на территории Тамбовского области постоянно ведет работу по модернизации сетей связи и строительству новых. Этот год стал значимым для областного центра в части охвата частного сектора города широкополосным доступом в интернет. На сегодняшний день у 11 тысяч домохозяйств Тамбова появилась возможность подключить самые современные цифровые услуги от “Ростелекома”. Ранее жителям частных домов в городе интернет был доступен преимущественно по медным линиям. Теперь желающие могут не только подключить его на высоких скоростях, но и оценить преимущества видеосервиса Wink, воспользоваться услугой “Умный дом” и установить видеонаблюдение. У клиентов есть возможность оплачивать все услуги “Ростелекома” по единому лицевому счету, и при этом прилично экономить – до восьми тысяч рублей в год».

Ольга Швецова, жительница частного дома на улице Киквидзе:

«Наша семья живет в частном доме, и отсутствие интернета всегда было для нас большой проблемой. В какие только компании мы ни обращались! А в этом году, в связи с самоизоляцией и необходимостью дистанционно учиться и работать, особенно остро ощутили эту информационную яму. Поэтому, когда месяц назад увидела объявление о том, что теперь можно провести в дом высокоскоростной интернет “Ростелекома”, моей радости не было предела. Сразу же обратилась по указанному номеру, и уже через три дня у нас был интернет. Теперь довольны все мои домочадцы: дети спокойно учатся, в том числе дистанционно, муж наконец-то сможет поставить видеонаблюдение за домом, а я после работы смотрю любимые фильмы на Wink».

Wink – цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения с более 260 телеканалами и онлайн-кинотеатра. Сервис предлагает отличную коллекцию кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента для каждого зрителя. Wink доступен на любом экране домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне, планшете или компьютере.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в офисе продаж и обслуживания.

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тамбовской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.