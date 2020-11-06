О назначении Максима Косенкова исполняющим полномочия главы города Тамбова стало известно 30 октября Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

О внезапном назначении

У меня прагматичное отношение к тому, что произошло, эйфории по этому поводу не испытываю. Я пришел сюда без ощущения того, что свершилось какое-то событие, оно наступило, наступил определенный этап моей жизни, но я это расцениваю как большую личную ответственность, перед людьми, перед городом и нацелен на работу. Мне надо сразу погружаться в текущие проблемы.

Об отоплении в домах горожан

Для меня важно было оценить, и я продолжаю делать это сейчас, готовность города к зиме, надежность функционирования объектов жизнеобеспечения. Да, Тамбов получил паспорт готовности к зиме, это было важной задачей и хорошо, что город с ней справился. Но куда важнее, чтобы тепло пришло в каждый дом, каждую квартиру, и здесь я нацеливаю городские структуры на то, что мы не должны из-за межведомственного характера взаимоотношений, который выстроился, отстраняться от проблем. Когда жители слышат: «Это не наше, это управляющая компания, а не городские структуры должны разбираться». Я попросил в моем присутствии таких фраз больше не произносить. Потому что если проблема касается жителей города, есть городская власть,, которая должна влиять на их разрешение. Почему я первый свой поход в городские структуры начал с ЕЦГДС? Потому что это то сердце текущей жизнедеятельности города, сюда обращаются люди, сюда же поступает оперативная информация. Мне не хотелось бы, чтобы сотрудники городской диспетчерской службы были просто статистами. Здесь нужно пересмотреть отношение к жителям, к поступающим от них звонкам. Сейчас ЦГДС получает общения и транзитом перенаправляет их в нужную структуру. Решился вопрос или нет, неизвестно. А как мы можем быть уверены в том, что проблемы больше нет? Только путем контроля и обратной связи.

О «собачьем» вопросе

На этой неделе я, по обращению тамбовчан, занимался вопросом безнадзорных животных. Сейчас действительно существует пробел в законодательстве: в федеральном прописано, кто и что должен делать, а сама процедура того же помещения бездомных собак в приюты не определена. Возникает масса нюансов. Я считаю, что нерешаемых проблем нет, есть нежелание ими заниматься. «Собачью» тему мы должны правильно и разумно закрыть и обеспечить элементарную безопасность людей. Сделаем это во взаимодействии с зоозащитниками, с надзорными органами. Нужно сделать так, чтобы собаки по городу и нашим дворам не бродили.

Об уборке города и дворов

Стихийно образующиеся свалки в Тамбове появляются, как правило, в одних и тех же местах. Я задал вопрос, а сколько их у нас по городу? Этих цифр мне назвать никто не смог. Как так? Об этих местах городские службы должны знать! Да, проблема может быть не глобальная, но, начав решать такие вопросы мы сможем перейти к каким-то более серьезным задачам. Взять тему размещения объявлений в городе, они у нас везде: на заборах, столбах. Это может быть и незначительно, но это формирует картину общего вида города. Есть опыт других городов, где функция распространения такой рекламы возложена на муниципальное предприятие. Оно работает по договору как с частными, так и с юридическими лицами и размещает их на специальных рекламных щитах.

Кроме того, я ставлю для себя целью найти правильное и разумное решение, касающееся уборки дворовых территорий. Ни горожан, ни меня на сегодняшний день качество этой работы и ее организация не устраивает. Да, с одной стороны есть требования законодательства, которые обязывают проводить процедуру торгов, но есть и альтернативные способы, при которых муниципальным структурам позволяется брать ответственность за уборку дворовых территорий и организацию этого процесса на себя, не привлекая излишнее количество сторонних организаций. По такому пути пошли ряд других городов и сейчас мы эту практику изучаем. Напомню, в бюджете города на уборку дворов предусмотрены порядка 70 миллионов рублей в год. Это достаточно серьезная сумма. Использование этих денег надо организовать разумно, учитывая, что финансовая ситуация у города, не совсем, скажем так, благополучная.

О бюджете

Тема, которой придется заниматься в ближайшие дни, это подготовка бюджета на 2021 год. Когда говорят, что сокращение 20 единиц муниципальных служащих ничего не даст, да, в глобальном смысле такой шаг не позволит найти 100-200 миллионов рублей, которые нужны. Но у этих 20 единиц среднегодовой фонд оплаты труда, с учетом всевозможных выплат, 800 тысяч рублей у каждого, умножим их на 20, получим 16 миллионов рублей, а это уже сумма. Рационально должна формироваться заработная плата, как муниципальных служащих, так и руководителей городских предприятий. К пропорциям, соотношениям заработных плат директоров и рядовых сотрудников сейчас есть вопросы. Мой принцип отношения к деньгам: зернышко к зернышку, копейка к копейке. Если подходить к этому рачительно, люди будут видеть, что к деньгам, к бюджету, отношение стало более бережное и продуманное. Конечно, город должен проявлять большую активность, взаимодействовать с руководством области, не пропускать заявочные периоды на участие в федеральных программах, национальных проектах, то есть максимально привлекать деньги из бюджетов вышестоящих уровней и использовать их как вложение средств в развитие города. Объективно, за счет городского бюджета мы можем обеспечить только текущую деятельность, а все, что касается бюджета развития – привлеченные средства.

О городском транспорте

Мне очень хочется, чтобы сохранился троллейбус, но сейчас ежедневно на линии выходит не больше 15 единиц такого транспорта. В 2007-2008 годах их было 32-37 единиц. Некоторые контактные сети сняли. Мы относимся с ностальгией ко всему, что было в прошлом. Я считаю, что троллейбус, электрический, экологически безопасный транспорт всегда был и будет востребован, но есть новые альтернативные транспортные средства, не потребляющие электричество. Беда в том, что троллейбус, несмотря на то, что он нужен, достаточно обременителен для городского бюджета и порядка 80 миллионов рублей предусмотрено в качестве дотаций муниципальному транспортному предприятию, а это значит, что мы фактически содержим троллейбус. Почему не выстраивалась, не пересматривалась маршрутная схема? Мы начинали заниматься этим вопросом, пытаясь эту схему перестроить и сделать, прежде всего так, чтобы не угробить муниципальный транспорт, который является для города подушкой безопасности. Действующая схема требует оценки. Необходимо выстроить такую транспортную сеть, которая позволяла бы бюджету не нести дополнительные расходы, и сделала бы пассажирские перевозки удобными для горожан. Были, например, разработки, в части движения транспорта в вечернее время. Почему они не реализованы, мне сложно сказать. Но я хочу вернуться к этой теме и все-таки попытаться реализовать ее. Мы должны исключить ситуацию, когда в вечернее время в отдельные микрорайоны города добраться просто невозможно. Если будет четкое расписание, понимание пассажиропотока, потребность в таких перевозках, это вопрос решаем.