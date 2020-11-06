Игорь Артамонов: Все вместе мы сможем противостоять распространению коронавирусной инфекции

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Сократить время ожидания скорой медицинской помощи в период пиковых нагрузок до 1-1,5 часов удалось в Липецкой области за счет улучшения логистики. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое провел глава региона Игорь Артамонов. Отмечалось, что по сравнению с ранее существовавшей проблемой сроки прибытия медиков в большинстве случаев сократились более чем в 20 раз.

Также на заседании подчеркивалось, что штаты инфекционных стационаров на сегодняшний день пополнились 43 врачами. В их числе восемь студентов и ординаторов, обучающихся по целевому набору от Липецкой области. И эта работа продолжается. Отправлены запросы в адрес ректоров о направлении студентов-старшекурсников для доукомплектования штатов первичного звена здравоохранения, в том числе поликлиник, расположенных в районах.

В перепрофилируемом корпусе АО «Липецкурорт» в соответствии с планом ведутся работы по монтажу перегородок, формированию шлюзов и зонированию помещений, предназначенных для лечения больных. В два с лишним раза увеличивается емкость существующей кислородной рампы (с 6 до 12-15 баллонов). Соответствующие средства областного бюджета из резервного фонда главы области доведены в достаточном объеме. За счет дотации из федерального бюджета закупается дополнительное количество дыхательной аппаратуры, средств индивидуальной защиты, медикаментов.

Кроме того, помогают с обеспечением востребованным оборудованием и представители бизнес-сообщества региона. Игорь Артамонов высказал им отдельную благодарность. «Спасибо за поддержку всем, кто с нами в это сложное время, – подчеркнул Игорь Артамонов. – К пандемии сегодня нельзя относиться несерьезно. Все вместе мы сможем противостоять распространению коронавирусной инфекции».

Накануне в лаборатории областного кожно-венерологического диспансера введен в эксплуатацию автоматический прибор для подготовки проб на коронавирус. Это позволило увеличить количество ежедневно отрабатываемых тестов на 40%: с 500 до 700-750. В течение ноября ожидается поставка дополнительного количества амплификаторов в действующие государственные лаборатории и еще одного автомата для пробоподготовки в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Принимаемые меры позволят увеличить ежедневное количество отрабатываемых тестов не менее чем в полтора раза относительно текущего уровня – до 3500-4000 в сутки.

Особое внимание в Липецкой области уделяется повышению эффективности реагирования администраций поликлиник на обращения граждан по вопросу медицинского обслуживания. Во всех медицинских организациях размещены номера сотовых телефонов руководителей медорганизаций, по которым можно с ними связаться и сообщить об имеющихся затруднениях в получении медуслуги.

Также в регионе продолжается иммунизация липчан от гриппа. После обращения накануне в Минздрав России сегодня в Липецкую область поступили 185610 доз федеральной вакцины против гриппа для прививок взрослого населения. В ближайшее время ожидаются поставки еще 114373 доз.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.