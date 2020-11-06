Пять лет на скорости 4G: Tele2 подвела итоги работы в Тамбовской области

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За это время мобильный оператор расширил покрытие сетей четвертого поколения на 63%. На сегодняшний день в зоне устойчивого покрытия 4G проживают 98% жителей региона, а услуги качественной голосовой связи Tele2 доступны 99% населения.

- Ежегодно мы фиксируем значительный рост потребления интернет-трафика в сети, - отмечает технический директор тамбовского филиала Tele2 Владимир Рогов. – Для того, чтобы обеспечить наших абонентов качественными услугами связи, мы постоянно развиваем нашу инфраструктуру. За последний год в регионе было модернизировано 13% базовых станций, а число базовых станций с поддержкой LTE увеличилось

на 33%. Благодаря проведенным работам наши абоненты могут пользоваться соцсетями, мессенджерами, слушать музыку, а также смотреть потоковое видео практически в любой точке Тамбовской области.

С помощью аналитики больших данных оператор определяет пиковые нагрузки и заблаговременно расширяет емкость сети там, где это необходимо. На основе этих данных техническая служба Tele2 усилила покрытие сети LTE в местах активного потребления интернет-трафика, в частности в районе торговых центров «Акварель» и «РИО», а также в парках «Олимпийский» и «Дружба». Из двух последних локаций в прямом эфире онлайн-конференции корреспонденты Tele2 продемонстрировали качество связи.

Развитие сетевой инфраструктуры в Тамбовской области также положительно влияет и на увеличение числа пользователей мобильного интернета.

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- За последний год число интернет-пользователей увеличилось на 17%, а рост трафика превысил 28%, - рассказывает директор тамбовского филиала Tele2 Олег Пасынков. – На основе технологий big data мы проанализировали профили потребления представителей разных поколений за сентябрь текущего года. Услуги голосовой связи чаще всего используют абоненты старше 56 лет: ежемесячная продолжительность разговоров в этой группе составляет около 7 часов, а вот интернетом они пользуются реже и потребляют в среднем 9 ГБ. Самыми активными data-юзерами в Тамбовской области являются миллениалы – клиенты в возрасте от 18 до 35 лет – они используют более 19 ГБ в месяц.

При подключении новые клиенты оператора отдают предпочтение пакетным тарифам – чаще всего тамбовчане выбирают тариф «Мой онлайн», его доля среди всех подключений составляет более 38%. Кроме того, оператор предлагает абонентам объединяться в группы в рамках программы «Выгодно вместе» и ежемесячно получать скидки на сотовую связь до 20%. Для этого необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» создать группу до 5 человек, добавив в нее номера близких, друзей или коллег. Для постоянного применения скидки важно, чтобы все участники группы своевременно вносили плату.

Для удобства пользователей оператор Tele2 постоянно развивает собственные цифровые сервисы, в том числе и личный кабинет. Скачав мобильное приложение «Мой Tele2», тамбовские абоненты могут воспользоваться онлайн-площадкой «Маркет Tele2», где можно продать и приобретать минуты, гигабайты и SMS. Кроме того, в этом году сервису исполняется год, и в честь этого события все лоты гигабайтов, купленные до 30 ноября 2020 года, удваиваются.

Также через приложение «Мой Tele2» тамбовчане могут получать приятные бонусы у партнеров оператора. Например, до конца ноября в начале каждой недели клиенты Tele2 могут бесплатно получить кофе из «Макдональдса» или одно блюдо на выбор в ресторане «Pro Плов».

Tele2 стремится обеспечить бесшовный клиентский опыт, предоставив возможность доступа к связи в любой точке региона и в любом удобном канале. Сейчас в регионе работают 22 монобрендовых салона, а также 5 модулей, в которых клиенты могут не только подключиться к сети оператора, но и воспользоваться услугами неоператорского сервиса. Заказать новый номер можно в интернет-магазине Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а клиент может пройти простую и удобную процедуру саморегистрации в приложении «Мой Tele2» или заключить бумажный договор.

Татьяна Юрьева