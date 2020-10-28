«На моих глазах происходит волшебство»

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Зачастую хобби перерастает в дело жизни. Так случилось у Екатерины Разумовой, которая раньше работала в Москве пиар-директором крупной компании, занимающейся недвижимостью. Когда ее супруг решил вернуться в родной город Тамбов, она отправилась вместе с ним.

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«У меня получилась больше мазня, чем море»

Чтобы разнообразить свои будни на новом месте, Екатерина решила попробовать свои силы и изготовить собственными руками изделие из эпоксидной смолы, тем более момент выдался подходящий — супруг подарил ей соответствующий набор для творчества. Девушка планировала сделать небольшую картину с изображением моря.

- За изделиями из эпоксидки на тот момент я наблюдала уже давно, и меня они очень привлекали. Села делать картину, но ничего не получилось. Вместо моря — какая-то мазня, - вспоминает Екатерина Разумова. - Но руки я не опустила. Неудачный опыт меня скорее раззадорил и подтолкнул на то, чтобы идти дальше. Я решила, что обязательно добьюсь своего.

Спустя какое-то время, Екатерина наткнулась в интернете на рекламу о проведении марафона по изготовлению изделий из эпоксидной смолы. Она поняла — это ее шанс обучиться мастерству и всецело посвятила себя этому процессу.

Получив начальные навыки, Екатерина вновь решила поэкспериментировать с картиной. На этот раз море вышло куда лучше предыдущего, но ей еще было над чем работать. С тех пор художница регулярно проходит различные курсы, поскольку в этом виде творчества постоянно появляются новые техники, и мастерице приходится повышать свой уровень.

Сейчас девушка делает на заказ уникальные картины, подносы, сервировочные доски и украшения. В какой-то момент она попробовала изготовить подстаканники, и ее счастью не было предела, когда изделия получились идеальными.

- Я очень воодушевилась и поняла, что иду по правильному пути. Мне захотелось и дальше изучать все нюансы работы с эпоксидной смолой. Но в мои планы не входил бизнес, я просто хотела делать красивые подарки своим родным и знакомым. Творчество мне было интересно с точки зрения личностного развития, но никак не получения денег с помощью хобби, - признается мастерица.

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«Родные были в восторге от моего хобби»

По словам Екатерины Разумовой, родные испытали восторг от ее хобби и старались поддерживать на протяжении всего пути. В этом и заключался стимул развиваться дальше. В особенности, мастерице помогает супруг — он принимает участие в подготовках к мероприятиям, где она участвует, и в доставке материалов.

- Наверное, без поддержки мужа у меня ничего бы не вышло. Конечно, бывают моменты, когда он, будучи человеком практичным, смотрит на мои изделия как на очередные поделки, но понимает как важна для меня его поддержка, - говорит художница.

Мастерица отмечает, что процесс изготовления изделий из эпоксидной смолы достаточно кропотливый и сложный. Но это того стоит. Ведь прямо на твоих глазах рождается волшебство.

- Меня, как гуманитария, далекого от точных наук, в том числе химии, невероятно поражают моменты, когда, к примеру, в процессе работы над подстаканником, при нагревании смола расширяется, затем начинает стекать к центру и получается рисунок. На моих глазах происходит самое настоящее волшебство! – признается Екатерина Разумова.

Еще один важный момент: от того, насколько удачным получится то или иное изделия, зависит качество самой эпоксидки. Поэтому мастерица закупает материалы для творчества у проверенного производителя смолы, на продукцию которого есть все необходимые сертификаты.

- Изделия, выполненные из такой смолы отвечают стандартам качества и могут взаимодействовать с пищей без вреда для здоровья. Я никогда не буду пользоваться дешевой сомнительной смолой, потому что забочусь о своих заказчиках, - поясняет Екатерина.

Кстати, примерно год назад специалисты компании-производителя обратили внимание на ее работы, которые девушка выставляла в своем Инстаграме, а вскоре фирма включила художницу в число топовых мастеров России.

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«В планах открыть большую студию»

Необычные работы Екатерина Разумова создает в собственной небольшой мастерской, поскольку заниматься этим видом творчества дома нежелательно. А все потому, что в жидком состоянии смола токсична и работать с ней нужно в хорошо проветриваемом помещении, соблюдая все меры предосторожности. Речь идет о респираторе, перчатках и специальном фартуке, чтобы пары не попали внутрь организма.

- Когда я только начинала работать с эпоксидной смолой, то местом моего творчества был балкон. Потом решила снять мастерскую, чтобы не подвергать опасности здоровье своей семьи, - уточняет художница. - В дальнейшем планирую открыть уже большую студию, где я смогла бы проводить мастер-классы. Сейчас помещение слишком маленькое для большой аудитории, оно подходит только для индивидуальных занятий. А еще хочу записать онлайн-курс по созданию украшений, все никак руки до него не доходят. Я все-таки еще и молодая мама, моему ребенку три года, поэтому не всегда получается грамотно распределить свое время.

Месяц назад Екатерина оформилась как самозанятая. Специальный налоговый режим заработал в Тамбовской области лишь с 4 сентября этого года, и девушка решила узаконить свою предпринимательскую деятельность. До этого получить статус самозанятого можно было лишь в отдельных регионах России и Тамбовщина в их число не входила.

В Тамбове художница живет активной творческой и предпринимательской жизнью. Недавно она приняла участие в XX областной конференции представителей малого и среднего бизнеса, организатором которой выступило АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» при поддержке региональной администрации.

- В сентябре я выставляла свои работы в бизнес-инкубаторе, там на меня обратили внимание и пригласили на бизнес-конференцию. Очень рада, что мои работы так высоко оценили. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем сотрудничать с центром «Мой бизнес», - сказала Екатерина Разумова.

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Для справки:

Губернатором Тамбовской области Александром Никитиным 3 августа 2020 года подписан закон №514-З о введении на территории региона специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Документ опубликован 4 августа 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации администрации области и вступил в силу 4 сентября. Новый налоговый режим могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от деятельности и не имеют наемных работников. При этом годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

Режим НПД распространяется на граждан, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников. При этом самозанятые, работающие по такой системе, уплачивают налог по ставкам: 4% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и 6% в отношении доходов, полученных от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Им не требуется подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование.

Получить такой статус могут тамбовчане, которые оказывают парикмахерские, репетиторские, косметологические, фото и видео услуги, сдают в аренду собственное жилье, консультируют по юридическим вопросам, осуществляют ремонт, торгуют собственными изделиями ручной работы и другое.

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Региональный Центр «Мой бизнес» проводит в Тамбове цикл бесплатных разъяснительных и обучающих мероприятий для самозанятых граждан региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для этого привлекаются ведущие региональные и федеральные бизнес-эксперты в различных областях.

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Получить бесплатную консультацию по вопросу регистрации в качестве самозанятого жители региона могут в Центре «Мой Бизнес» по адресу ул. К.Маркса, 130 (деловое пространство «Геометрия бизнеса»). Кроме того, на площадке центра самозанятым гражданам доступны образовательные и консультационные меры поддержки.

Ксения АЛЕШИНА