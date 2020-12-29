МАРТС наступлением первого весеннего месяца 2020-го в Тамбовской области начали готовиться к нашествию коронавируса, о котором до этого момента слышали только из федеральных СМИ. Началась эта подготовка со скандала. Жители Сосновского района выступили против размещения на их территории изолятора для пациентов с подозрением на ковид. Прислушавшись к мнению сосновцев, чиновники отменили это распоряжение и перенесли обсервацию в так называемую «губернаторскую резиденцию», расположенную в Пригородном лесу. В марте начинает работать оперштаб области по предотвращению завоза и распространения коронавируса. По его решению в бюджетных организациях и вузах начали измерять температуру.В городе отменили митинг «Крымская весна. Во второй половине марта университеты и вовсе перешли на дистанционное обучение. С 17, а не 23 марта, как планировалось, школьников отправили на каникулы. 16 марта экс-мэр Тамбова отправилась в свое знаменитое путешествие во Вьетнам, где из-за пандемии застряла до конца месяца. 17 марта в Тамбовской области появился первый заболевший коронавирусом. Его выявили у 27-летней женщины, вернувшейся из Италии. Спустя несколько дней, болезнь нашли еще у двух человек. С 18 марта в области вводят режим повышенной готовности. 25 марта Президент Владимир Путин объявил в стране нерабочую неделю, с сохранением зарплат. Улицы Тамбова «вымирают», тогда тамбовчане искренне боятся наступающей заразы. Редкие прохожие – в масках. Ажиотаж только в магазинах, где покупатели сметают с полок гречку и туалетную бумагу. Закрываются магазины непродовольственных товаров, кафе, фитнес-центры, парикмахерские и салоны красоты. В ограниченном режиме работают детские сады, сокращается количество общественного транспорта.АПРЕЛЬС 1 апреля в области ввели режим полной самоизоляции. Жителям разрешили посещать магазины, больницы, поликлиники, можно было выносить мусор и выгуливать собак. Чиновники и организации перестают принимать людей и переносят общение в онлайн-формат. Поездки на дачи были под запретом. 2 апреля «каникулы» для россиян продлили до конца месяца. 4 апреля в области составили список предприятий, которые могут работать в период выходных. Людей, которые без уважительной причины появлялись на улице, начали штрафовать, обычно на 1 тысячу рублей.С 10 апреля разрешена работа парикмахерских, салонов красоты Семьям, в которых есть дети до 3-х лет, назначили выплату в 5 тысяч рублей (ее получали в апреле, мае и июне). 20 апреля от коронавируса скончалась 46-летняя Инжавинского района. К концу апреля число заболевших инфекцией тамбовчан достигло почти 500 человек, скончались двое жителей региона. На Тамбовщине готовятся к введени. Электронных пропусков, дающих право ходить на работу и разрешенные для посещение места, без опасности быть оштрафованным.МАЙВ этом месяце тамбовчанам разрешили ездить на дачные участки, но на время майских праздников людям запретили посещать леса, пляжи, парки и стадионы. В этот же период нельзя было продавать товары для пикников – мангалы, шампуры и уголь. 9,10 и 11 мая фиксировалось, как тогда казалось, рекордное число заболевших, по 90-91 человеку в день. Парад в областном центре прошел без зрителей, а ветераны принимали поздравления с балконов. С 12 мая в области вводят «масочный» режим, использовать средства защиты нужно в общественных местах – магазинах, транспорте и пр. За несоблюдение этого правила людям грозят штрафами от 1 до 30 тысяч рублей. Школы и вузы продолжают работать на дистанционке. К концу мая число заболевших достигло 2,5 тысяч человек, ежедневная заболеваемость уже не превышает 70 человек. 8 тамбовчан умерли.ИЮНЬРежим самоизоляции в начале июня снова продлили. В этом месяце разрешили открыться небольшим по площади магазинам непродовольственных товаров, ТРЦ все еще стоят закрытыми. По предварительно записи начали прием многофункциональные центры Тамбова и Мичуринска. Купальный сезон, который стартует в первый летний месяц, откладывают на неопределенный срок. Семьям, где есть дети от 3 до 16 лет, выплатили по 10 тысяч рублей (аналогичную сумму назначали и в июле). С 18 июня режим самоизоляции носит уже не обязательный, а рекомендательный характер. Требование соблюдать его осталось только для тамбовчан страше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями людей. С 25 июня начинается голосование за поправки в Конституцию, которое длится до 1 июля. Число заболевших тамбовчан по данным на конец месяца превысило 4,6 тысяч человек, умерли на тот момент 21.ИЮЛЬ2 июля в области подвели итоги голосования за поправки в Конституцию, их поддержали почти 90% тамбовчан. В этом месяце тамбовские выпускники все-таки сдали ЕГЭ, который обычно проходит в конце мая-июне. После долгого перерыва открываются рестораны и кафе, фитнес-центры, бани, зоопарки, начинают функционировать детские лагеря, санатории и спортшколы. Заболеваемость продолжает снижаться, к концу месяца ежедневно заражаются меньше 40 человек. Общее число заболевших приближается к 6 тысячам, количество жертв коронавируса достигло 34 человек.АВГУСТВ этом летнем месяце фиксируется минимальный прирост заразившихся коронавирусом – по 24-25 человек в день. На Тамбовщине снимают ограничения, начинают открываться учреждения культуры, но только те, что проводят мероприятия на улице. В драмтеатре Тамбова после долгого простоя идут на беспрецедентную меру – устраивают спектакле на специально оборудованной летней площадке. Разрешены массовые мероприятия, но рок-фестиваля «Чернозём» это не коснулось. Его провести так и не разрешили. Прекращают работу два ковидных отделения в Уварово и Котовске. Разрешено проведение спортивных мероприятий, на которых могут присутствовать зрители. Главный вопрос, который волнует родителей школьников – возобновится ли очное обучение в школах. Чиновники на него отвечают утвердительно. Число заболевших к концу месяца составляет чуть больше 6,5 тысяч человек, 44 ковидных пациента умерли.СЕНТЯБРЬУченики действительно отправились за парты. К сентябрьским выборам в регионе же не действует большая часть ограничений.Начинают работать кинотеатры, музеи, в обычном режиме начинают показывать театральные постановки. Сохраняется масочный режим, самоизоляция для пенсионеров и тех, кто страдает хроническими заболеваниями теперь носит рекомендательный характер. В этом месяце впервые появляются сообщения о намерении вакцинировать тамбовчан от коронавируса. Заболеваемость, которая, как и прогнозировали медики, вырастет с наступлением осени, идет в рост, ежедневно заражаются порядка 40 человек. На карантин начинают закрываться отдельные школы и классы. Общее число заболевших по состоянию на конец сентября – 7,6 тысяч. 49 тамбовчан умерли.ОКТЯБРЬВ этом месяце Тамбовщину накрыла вторая волна коронавируса. Ежедневный прирост больных в начале месяца – 50 и больше человек. Снова начинают вводится коронавирусные ограничения Ужесточается контроль за соблюдением масочного режима. С 5 октября предприятиям рекомендовано отправить как можно больше сотрудников на удаленку. Принято решение не проводить «Покровскую ярмарку». Вновь открываются ликвидированные летом ковидные отделения, появляются новые койки. Резко возрастает число обращений к медикам по поводу простудных заболеваний, врачей тамбовчане ждут около суток. С 22 октября пожилые тамбовчане снова должны в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный. Школьникам запретили выезжать на мероприятия за пределы региона. Жителям области грозят возвращением весенних ограничений, если они не будут носить маски. К концу месяца ежедневно заражаются около 90 человек. 22 октября в области оказался побит майский «рекорд» заболеваемости (91 человек), в этот день заболели сразу 95 тамбовчан. Но это, как оказалось, далеко не предел…НОЯБРЬОбщее число заразившихся на начало месяца составляет 10 тысяч человек. Школьникам Тамбова и Мичуринска на неделю продлили осенние каникулы. С 3 ноября заведениям общепита запретили работать ночью, с 23 до 6 часов. Пациентам, которые лечатся от коронавируса на дому, обещают бесплатные лекарства. Кстати, в ноябре в аптеках наблюдался тотальный дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов, тамбовчане скупили их про запас. Когда ажиотаж спал, найти нужные препараты стало проще. С 20 ноября режим самоизоляции, который продолжается для тамбовчан 65+, вводят еще и для беременных женщин. Они также могут оформить больничный. С 25 ноября подросткам запрещают одним посещать торговые центры. Ежедневный прирост больных по данным на конец месяца – больше 120 человек. Общее количество заразившихся – 13206. 75 тамбовчан скончались.ДЕКАБРЬВ этом месяце ввели запрет на проведение корпоративов, в кафе и ресторанах нельзя выступать певцам и музыкантам. Вне закона оказались Дед Мороз и Снегурочка, их нельзя вызвать домой, в офис, детский сад или школу. Тамбовчанам начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса, правда выяснилось, что препараты для инъекций в этот список не входят, их людям приходится покупать за свой счёт. В школах и садиках праздничные мероприятия и новогодние утренники пройдут без присутствия родителей и аниматоров. Ежедневный прирост больных по данным на конец месяца составляет 157-158 человек. Общее число заразившихся - 17333. Умерли по данным на 29 декабря 180 жителей региона.