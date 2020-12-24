Помните, как в известном советском фильме «Бриллиантовая рука» героиня Ноны Мордюковой с осуждением говорила о Семен Семеныче Горбункове: «Наши люди в булочную на такси не ездят!» Вот интересно, что бы сегодня она сказала, побывав в Тамбове? С конца ноября 2020 года тамбовчанам и гостям города стал доступен один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок DiDi.Кроме Тамбова, он объединяет больше 550 миллионов пользователей и 2 миллиона водителей в 14 странах на 4 континентах мира.И кажется, что скоро тамбовчане будут-таки ездить на такси даже за хлебом. Не верите? Зря. Ведь для новых пассажиров DiDi предлагает скидку до 40% на первую поездку. А для любителей комфорта, тем, кто предпочитает совершать даже короткие поездки, будет любопытно узнать несколько фактов о DiDi. Каких?Первое: DiDi стремится обеспечить более низкую стоимость поездок, чем в других сервисах. Объясняется это просто – DiDi использует передовые технологии, включая анализ больших данных, алгоритмы прогнозирования спроса и интеллектуальной диспетчеризации.Другая особенность напрямую заинтересует любителей скидок: DiDi регулярно проводит специальные акции, делая поездки еще доступнее. Отслеживать их можно в самом приложении.Если бы и это не убедило придирчивую героиню Ноны Мордюковой, то тогда можно было бы рассказать ей, что вызов такси DiDi очень удобен. Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay, но поездку в Тамбове можно заказать не только через приложение, но и по номеру телефона +7 (4752) 43 30 20.Наконец, очень существенный аргумент для тех любителей такси, у кого вечно проблемы с наличкой. Пользователи DiDi могут расплатиться любым удобным способом: есть наличка – пожалуйста, а можно и картой, зарегистрированной в приложении.В России первым городом, где начал работать сервис DiDi, еще в августе стала Казань. А 24 ноября DiDi заработал еще в 15 городах – Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Твери, Туле, Чебоксарах и нашем родном Тамбове.…Если бы сегодня герою Юрия Никулина пришлось путешествовать по заграницам, он, заблудившись в лабиринтах восточного города, непременно воспользовался бы сервисом по заказу такси. Но правда, тогда бы он не поскользнулся и не упал, и не сломал руку, и ему не наложили гипс, и в гипс не подсунули бы брильянты… Словом, любимого миллионами фильма не получилось бы.Кстати, скептикам, которые еще сомневаются, выбирать ли для поездок DiDi, сообщаем следующее. Если в одной булочной хлеба не окажется - а такое бывает накануне Нового года - можно поехать в другой, третий магазин, словом, в рамках одной поездки выбрать несколько пунктов назначения. Катайтесь хоть до утра, с DiDi никаких проблем не возникнет.Для такой категории пассажиров как любители подстраховаться, заметим: безопасность – один из приоритетов DiDi. В приложении предусмотрен ряд важных функций: сохранение конфиденциальности телефонных номеров, возможность добавлять контакты доверенных лиц для экстренной связи, возможность делиться маршрутом своей поездки с друзьями и семьей.Есть здесь и возможность отмены подобранного системой водителя/пассажира. А кнопка SOS для пассажиров и водителей позволит в экстренной ситуации связаться с правоохранительными органами и передать сведения доверенным контактным лицам.При этом стоимость поездок в Тамбове что в дневное, что в ночное время начинается от 51 рубля. А уж если вы человек компанейский, заказывайте DiDi, выбрав несколько пунктов назначения. И общение продлите, и доберетесь быстрее, ведь в компании время летит незаметно.