Сбербанк напоминает, что оплату услуг ЖКХ лучше провести дистанционно

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Считанные дни остались до Нового года. Затем наступят многодневные каникулы. Но именно на первую неделю января приходится время платежей за коммунальные услуги.

Как быть, если учесть, что COVID-19 продолжает диктовать свои правила поведения, а быть «неплательщиком» для ответственных потребителей является неприемлемым. Ответ предлагает ПАО Сбербанк.

Елена Ерина, заместитель управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк:

«В связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, оплату за коммунальные услуги лучше производить через удаленные каналы: интернет и мобильные приложения. Мы готовы обеспечить потребности наших клиентов в финансовых услугах дистанционно. Повторю: сегодня практически все услуги можно получить онлайн. Оплатить не только услуги ЖКХ, но и внести плату за телефон, платежи по кредитам, а также «закрыть» штрафы и внести пошлины можно с помощью Сбербанк Онлайн».

Напомним, если на квитанции есть QR-код, то потребуется его просто отсканировать камерой смартфона. Также можно подключить услугу «автоплатёж», чтобы все обязательные платежи Сбербанк совершал автоматически, но под вашим контролем.

Елена Ерина, заместитель управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк:

«Если по каким-то причинам клиент не имеет доступа к онлайн сервисами, мы предлагаем воспользоваться нашими терминалами в круглосуточных зонах самообслуживания, либо прийти к нам в офисы и совершить операцию offline. О режиме работы филиалов Сбербанка в нашем регионе в праздничные дни можно узнать подробнее на сайте https://www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». И всё же: мы настоятельно рекомендуем сейчас избегать посещения общественных мест, к которым относятся и офисы банка, а проводить все операции дистанционно».

Сегодня важно позаботиться о людях старшего возраста и помочь им с оплатой услуг дистанционно. Сотрудники Сбербанка рекомендуют прийти на помощь пожилым родителям, бабушкам и дедушкам и подключить «автоплатёж», чтобы они не волновались о своевременной оплате за услуги ЖКХ. А при отсутствии технической невозможности, самим оплатить текущие квитанции за родителей.

Всё, что потребуется для дистанционной оплаты, - это квитанция и личный смартфон. Пошагово эта операция выглядит так. Заходим в раздел «платежи», выбираем поставщика, заполняем данные, вводим сумму. Платёж совершён. Справка по платежу из приложения с печатью имеет такую же юридическую силу, как и справка, выданная в офисе банка.

Если оплата производится по коду, размещённому на квитанции, то надо зайти в Сбербанк Онлайн, нажать на главном экране опцию «Сканировать QR-код» и навести камеру на QR-код. Все реквизиты для оплаты заполнятся автоматически. Остается только подтвердить оплату.