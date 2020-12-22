Музей Тамбовской энергосистемы отметил свое десятилетие

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Музей создавался всем коллективом Тамбовэнерго. Большую помощь энергетикам в поиске раритетных предметов, представляющих историческую и художественную ценность, оказал известный владелец частной литературно-художественной галереи, коллекционер Сергей Денисов. Значимым моментом в создании экспозиции стало активное взаимодействие с сотрудниками Тамбовского областного краеведческого музея.

Сейчас в музейной экспозиции размещен подбор вещественных источников, документальных и фотоматериалов об электрификации Тамбовской губернии, по которым можно проследить все этапы развития энергетической отрасли в регионе. Ежегодно в рамках профориентационной работы, проводимой в филиале, музей посещают школьники и студенты энергетических ВУЗов.

«Музей позволяет сохранять трудовые традиции энергетиков и передавать богатый опыт ветеранов молодому поколению. Те люди, которые приходят работать в Тамбовэнерго, должны знать традиции и более чем полувековую историю тамбовской энергосистемы, ведь именно им в будущем продолжать развитие отрасли», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.