Уважаемые работники электроэнергетической отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

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Он стал символом целой эпохи, отправной точкой в создании системы отечественной электроэнергетики и одновременно первой научно-обоснованной и долгосрочной программой развития национальной экономики.

Электроэнергетика играет важную роль в жизни страны. Надежная и бесперебойная работа энергетического комплекса – непременное условие динамичного развития отечественной экономики, эффективного функционирования объектов жизнедеятельности и, в конечном счете, социального благополучия граждан.

В последние годы отрасль демонстрирует устойчивость и стабильность. Модернизируются и строятся объекты сетевой инфраструктуры. Вводятся в строй новые мощности. Набирает темп процесс перехода энергетики на инновационный путь развития и внедрения новейших технологий.

В основе этих успехов лежит самоотверженный труд тысяч специалистов, всегда отличавшихся высочайшим профессионализмом, компетентностью, ответственностью, дисциплиной и умением работать в команде.

Мы с гордостью говорим, что энергетик - не просто профессия, а почетное звание, которое надо заслужить. Эту гордость мы приняли, как эстафету, от старших товарищей, ветеранов-энергетиков. В юбилейном году нас объединил еще один общий праздник – 75-летие Великой Победы. Энергетики своим самоотверженным трудом, а иногда – и ценой своего здоровья, своей жизни – неоднократно доказывали преданность избранной профессии, родному краю, стране. Низкий вам поклон!

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Цифровое будущее ставит перед электросетевым комплексом новые ответственные задачи, направленные на то, чтобы сделать «энергетический каркас региона» более мощным, современным, высокотехнологичным. Можно быть уверенными, что все поставленные цели будут достигнуты, так как энергетики – люди особой закалки, умеющие добиваться результата, невзирая на сложности.

Знаменательно, что профессиональный праздник мы отмечаем в канун Нового года, и это создает у каждого человека особое настроение! В свою очередь и сияние новогодних иллюминаций – наглядная демонстрация того, что без энергетики сегодня невозможно обойтись ни в трудовые будни, ни в праздники.

В этот день хотел бы пожелать каждому из вас стабильной безаварийной работы, новых профессиональных свершений, здоровья, личного счастья, уюта в домах, любви и поддержки ваших родных и близких, успехов в делах, реализации всех намеченных планов, а нашей компании – новых свершений и финансовой стабильности.

С праздником вас, дорогие коллеги! Успехов в вашей важной и ответственной работе! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов