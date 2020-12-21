Тамбовским предпринимателям рассказали о мерах поддержки

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2020-ый год стал нелегким для всего предпринимательского сообщества, в том числе и тамбовского. Коронавирус ударил не только по здоровью, но и нанес серьезный урон бизнесу. Эту проблему в регионе держат на особом контроле. Первоочередная задача властей — усиление мер поддержки для предпринимателей, особенно тех, кто испытал кризис из-за пандемии.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 18 декабря в Тамбове прошел региональный форум «ProБизнес». Первое подобное мероприятие состоялось в январе этого года, теперь же его решили провести в гибридном формате, как онлайн, так и оффлайн. Включив онлайн-трансляцию, участники могли послушать выступления спикеров и задать им свои вопросы.

Форум проходил в три этапа: пленарная сессия, работа секций по направлениям и разговор «без галстуков». На нем присутствовали представители администрации Тамбовской области, органов исполнительной власти, УФНС, Управления Роспотребнадзора, Прокуратуры, ГУ МЧС России по Тамбовской области, инфраструктуры поддержки бизнеса, предпринимательства. Спикеры рассказали о мерах поддержки бизнеса в такой непростой период и изменениях законодательства с 2021 года.

- Конечно, предприниматели еще не адаптировались к новым условиям работы. В связи с пандемией коронавируса возникли новые вызовы. Поэтому сейчас им как никогда нужна поддержка: имущественная, налоговая, финансовая и т.п., - сказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Михаил Козельцев. - Недавно Тамбовская областная Дума приняла закон, о котором мы давно просили, касающийся отсрочки взимания налогов с кадастровой стоимости. Это очень важно для нынешнего положения дел, ведь в настоящее время бизнес находится на грани выживания.

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Таким образом, со следующего года региональное законодательство о налогах на имущество организаций ужесточаться не будет. Налоги продолжат рассчитывать исходя из кадастровой стоимости объектов только площадью свыше 1000 квадратных метров. Если бы этот закон не приняли, то налог на имущество, исходя из ее кадастровой стоимости, платили бы все организации, вне зависимости от площади.

По словам начальника управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области Ольги Камневой, в 2021 году планируется большая работа по вовлечению начинающих бизнесменов в предпринимательскую деятельность, а также по поддержке социального предпринимательства.

- В этом году мы впервые проводили отбор социальных предпринимателей. По его результатам был создан реестр, который ведет федеральная налоговая служба. И в следующем году данная работа естественно продолжится, но уже в формате предоставления конкретных мер поддержки предпринимателям в социальной сфере, - сказала Ольга Игоревна.- Кроме того, планируется создание цифровых сервисов для предпринимателей, чтобы сделать все меры господдержки доступными и легкими для восприятия. Это направление будет полностью реализовано на федеральном уровне.

Как отметила Ольга Камнева, АНО « Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» и все региональные институты поддержки предпринимательства продолжат тесное сотрудничество с бизнесменами в следующем году.

Чтобы тамбовские предприниматели не пострадали во время кризиса, на региональном уровне были внесены изменения в областное законодательство, в частности – снижение ставки по упрощенной системе налогообложения. Были также предусмотрены льготы при исчислении налога на имущество, однако самой востребованной мерой поддержки стала финансовая, которую реализовывали через финансово-кредитные организации. Речь идет о льготном кредитовании.

С 1 января 2021 года предпринимателей ждет еще одно нововведение: отмена специального налогового режима – системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Тамбовской области Ирина Тигинян посоветовала предпринимателям не затягивать с выбором альтернативной системы налогооблажения, а именно – упрощенной или патентной. По данным на 18 декабря 2020 года, более пяти тысяч плательщиков этот выбор еще не сделали.

- Подать уведомление на применение упрощенной системы налогооблажения или заявление на применение патентной системы можно до 31 декабря этого года. Если налогоплательщик этого не сделает, то ему автоматически будет присвоена общая система налогообложения (ОСНО), что невыгодно для малого бизнеса. Налогообложение будет происходить по ставке 13% НДФЛ, а еще появится обязанность уплачивать ежеквартально НДС. Соответственно, это потребует затрат на привлечение бухгалтера, да и вообще налоговая нагрузка резко возрастет, - пояснила Ирина Валерьевна.

В связи с экономическим ущербом от COVID-19 в текущем году были сведены к минимуму проверки предпринимателей надзорными органами, в том числе инспекцией труда, пожарной инспекцией и Ростехнадзора.

Если говорить о прокуратуре, то если в 2010 году ведомство проводило 7 тысяч плановых проверок, то в 2020 году их число составило всего 2396 (из этого количества было исключено более 800 проверок). Немного расслабиться и выдохнуть бизнесмены смогут и в следующем году.

- Согласно постановлению правительства РФ № 1969 от 30 ноября 2020 года, органами прокуратуры, в том числе прокуратуры Тамбовской области, проведена работа по исключению плановых проверок на следующий год в отношении субъектов малого бизнеса, - объясняет прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Тамбовской области Иван Буркин.

Получается, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлевается на один год – до 31 декабря 2021 года. Этот сектор предпринимательства сильно пострадал из-за коронавируса, поскольку именно в нем занято наибольшее количество людей. Исключением станут проверки, связанные с причинением или угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновением ЧС.

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- Для предпринимателей проверки – всегда стресс. К тому же, они отвлекают их от основой работы, а в бизнесе время – это деньги. Потому с 2021 года правительство порекомендовало проводить контрольно-надзорные мероприятия дистанционно, по –видео и –аудио связи, - добавил Иван Геннадьевич.

После пленарной сессии форум продолжился на различных площадках города, где была организована работа шести тематических секций. Участникам дали возможность самостоятельно выбрать наиболее актуальное для них направление. Это молодежный бизнес, женское и социальное предпринимательство, финансовые инструменты, самозанятость и онлайн-бизнес.

В заключение форума участников пригласили на разговор «без галстуков». В неформальной дружеской обстановке именитые гости представили практические кейсы для реального сектора экономики и рассказали о том, как прокачать бизнес в новых условиях.

Ксения АЛЕШИНА

СПРАВКА

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - льготный режим налогообложения, при котором предприниматель платит налоги не с фактически полученных доходов, а по нормативам, установленным государством. Его можно применять только тем бизнесменам, кто работает в сфере общепита, оказывает бытовые услуги, занимается розничной торговлей, автотранспортными услугами и еще некоторыми другими видами деятельности.

Патентная система налогооблажения (ПСН) - единственный режим, налоговая декларация по которому не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента.

Упрощенная система налогооблажения (УСН) - специальный налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учета и бухгалтерского учета.