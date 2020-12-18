Владимир Салмин рассказал об основных принципах работы Центрально-Черноземного банка

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15 декабря стало известно, что Владимир Салмин, в течение 5 лет работавший председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, переходит в Центральный аппарат на позицию советника первого заместителя председателя правления Александра Ведяхина.

- Свой переход я воспринимаю как новый вызов - его я встречаю с воодушевлением. В Сбере давно существует правило ротации региональных руководителей. Мне кажется, что это важное правило, которое позволяет избежать такого неприятного момента, как «замыленный взгляд». Главная победа для меня - становление слаженной команды Центрально-Черноземного банка.Этот коллектив готов к решению задач любой сложности, - подчеркнул Владимир Салмин 17 декабря во время итоговой пресс-конференции.

«Буду внимательно следить за регионом»

- С 2016-го по 2020 год доходы Центрально-Черноземного банка выросли на 20%. Этот финансовый результат говорит о том, что мы достаточно уверенно наращивали свои позиции на рынке во всех его сегментах. Так, частные клиенты в нашем регионе сегодня доверяют Сбербанку почти 700 млрд рублей. За пять лет этот показатель вырос более чем на треть. Это показатель доверия клиентов нашему банку, - подчеркнул Владимир Салмин.

Более чем в два раза за тот же период выросли объемы кредитования населения. В 2015 году кредитный портфель был примерно 165 млрд рублей, сегодня - около 350 млрд рублей.Жители Черноземья стали активнее использовать заемные средства и больше доверять этому инструменту.

- Сегодня 3 из 5 семей, взявших ипотеку в нашем регионе, являются клиентами Сбербанка. Только в 2020 году мы помогли улучшить жилищные условия практически 42 тысячам семей. Это на 11 тысяч семей больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил спикер.

Кредитный портфель корпоративных клиентов банка составляет уже 500 млрд рублей - на четверть больше, чем в 2015 году. Это говорит о роли Сбербанка в экономике всего Черноземья.

- Уверен, что у команды Центрально Черноземного банка ПАО Сбербанк есть перспективы для достижения еще более весомых показателей. Безусловно, я буду внимательно следить за тем, как будут развиваться процессы в регионе, и каждому новому успеху буду искренне рад, - сказал Владимир Салмин.

Возглавит Центрально-Черноземный банк Наталия Цайтлер - управляющий директор центра «Медицинские продукты и сервисы». С 1994 года она прошла путь от старшего контролера в Сбербанке до управляющего отделением. Последние четыре года Наталия Цайтлер руководила Иркутским отделением Байкальского банка. Примечательно, что до своего переезда в 2015 году в Черноземье Владимир Салмин также возглавлял Байкальский банк.

Главное умение - ставить цель

Сегодня индекс удовлетворенности клиентов Центрально-Черноземного банка один из самых высоких по системе Сбербанка - что отражает, насколько правильно была перестроена работа как с частными лицами, так и с компаниями.

Спикер подчеркнул, что по приезду в Центрально-Черноземный банк он работал с теми людьми, которые были здесь. Практически никого не приглашал со стороны. Это та парадигма, которую Владимир Салмин определил для себя. Поэтому он не хотел был разрушать команду Центрально-Черноземного банка и приглашать с собой на новую службу сразу же лучших работников. Но если в дальнейшем нужны будут специалисты для решения важных задач, вероятно, приглашения все же могут поступить.

- Некоторое новшество, которое я, пожалуй, пытался донести до коллектива и, считаю, мне это удалось - это управление не просто своей работой, но и всей своей жизнью через целеполагание, - подчеркнул Владимир Салмин.- Могу сказать, что я сам в Черноземье впервые научился говорить открыто и честно о любви к людям и своему коллективу. Не надо этого стесняться. Полагаю, что эти подходы разделяют и мои коллеги.

Порядка 170 сотрудников Центрально-Черноземного банка за последние пять лет переехали на повышение в Центральный аппарат Сбербанка и другие территориальные банки - во многом благодаря выстроенной системе саморазвития и корпоративной культуры.

В завершении пресс-конференции Владимир Салмин тепло поздравил журналистов региональных СМИ с наступающим Новым годом и пожелал только хороших новостей! Он отметил, что со многими уже лично знаком по брифингам, пресс-конференциям и поблагодарил за внимание к Сбербанку.

- Я хотел бы, в частности, сказать теплые слова и управлению маркетинга и коммуникаций Центрально-Черноземного банка и его директору Наталье Филь. Ее профессионализм и личные качества помогли нам выстроить прекрасные отношения с журналистами региона, - сказал Владимир Салмин.